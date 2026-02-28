Afşinder yöneticisi ve aynı zamanda Sumak Derneği Başkanı Mahmut Gökşen’in sunumunu üstlendiği iftar programında açılış konuşması yapan AFŞİNDER Başkanı Ahmet Ardıç, Rahmet ve merhamet ayının güzel bir akşamında gönül dostlarımız ile iftarımızı birlikte açmanın mutluluğunu yaşıyoruz, bizleri samimiyet dolu keyifli bir iftar sofrasında buluşturan Rabbimize ne kadar şükretsek azdır.

Dernekleri, Vakıfları kurmak kolay ama faaliyetlerini sürdürmek zordur, hamdolsun yirminci yılını kutladığımız Afşinder çizgisini bozmadan şehrimize ait tarih, kültür, sanat ve eğitim adına faaliyetlerini artırarak devam etmektedir. En önemli üzerinde durduğumuz konu eğitim olup, 400 üniversite öğrencisini mezun etmenin sevincini yaşarken şimdi sizlerle aynı sofrada oturup iftarlarını açan öğrenci kardeşlerimize de örnek bir abi abla olmak için yönetim kurulumuz ile hasbi olarak çalışıyoruz. Davetimize icabet eden tüm gönül dostlarımıza, her zaman desteğini gördüğümüz Aykut Arslan’a, emek ve katkı sunan tüm yönetim kurulu üyelerimize şükranlarımı sunuyorum, dedi.

Avcılar Belediyesi Firüzköy Sosyal Tesislerinde gerçekleşen Afşinder geleceğin yönetici adaylarıyla birlikte iftar programına; Büyükçekmece Başsavcısı Serdar Günay, İstanbul Kuruyemişçiler Odası Başkanı Yaşar Alabas, İstanbul Elbistan Büyükyapalak Derneği Başkanı Mehmet Özkan,Arıtaş Dernek Başkanı Fadime Dagli Atak,Küçüktatlar Dernek Başkanı Mehmet Barel, Arnavutköy Kahramanmaraş Dernek Başkanı Recep Tecirli, G.O.P. İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Kerem Akpinar, Sumakder Başkanı Mahmut Gökşen,

E. Albay Kaya Gedikli, Afşinder Kurucu Başkanı Doğan Kıraç, Kıymetli büyüğümüz eğitimci Abdulkadir Arslan,

TV ve Turizm işletmecisi Harun Sahin,Genç Şanlıurfa Dernek Başkan Yrd. Faik Sevilmiş, Bağcılar Kahramanmaraş Dernek Başkan Yrd. Ahmet Ateş, İstanbul’daki Maraş Basın Medya Eyüp Kadir Kılcı, Türk-Katar İş İnsanları Dernek Başkanı Kadir İlik Lizay Altın Pırlanta İşletmecisi Said Günay, geleceğimizin teminatı bir birinden kıymetli üniversite öğrencilerimiz ile birlikte her şart ve durumda hasbi olarak dernek programlarına iştirak eden gönül dostları kıymetli aileleriyle birlikte katılım sağladılar.

Programa katılan yöneticiler ve dernek başkanları, birer selamlama konuşması yaptılar. Program gecenin anısına toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.