Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve şehir içi konforu artırmak amacıyla yatırımlarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yol yenileme çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Dulkadiroğlu’nda önemli arterlerde başlatılan asfalt onarım çalışmaları yoğun tempoyla devam ediyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Pınarbaşı bölgesine ulaşım sağlayan Şehit İlbey Caddesi ile Gazneliler Caddesi’nde kapsamlı bakım ve onarım uygulamaları gerçekleştiriliyor.

İlçede günlük araç sirkülasyonunun yoğun olduğu her iki cadde hem mahalle içi ulaşım hem de ana arter bağlantıları açısından kritik öneme sahip.Zamanla altyapı çalışmaları, iklim şartları ve yoğun kullanım nedeniyle deforme olan yol yüzeyleri, ekipler tarafından titizlikle yenileniyor. Öncelikle bozulmaların bulunduğu alanlarda zemin düzenleme ve hazırlık işlemleri yapılırken, ardından sıcak asfalt serimiyle yol konforu artırılıyor.

Böylece sürüş güvenliği sağlanırken, araç ve yaya trafiğinde oluşabilecek olumsuzlukların da önüne geçiliyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, geçici sıcak asfalt onarımlarıyla yollarda sürüş güvenliğinin yeniden sağlandığı belirtilirken bu yıl şehir tarihinin en büyük asfalt hamlesinin hayata geçirileceği vurgulandı. Şehir ve ilçe merkezlerindeki ana arterler başta olmak üzere caddeler sıcak asfaltı, yürüyüş yolları, peyzajı ve aydınlatmasıyla baştan sona yenilenerek prestij cadde görünümüne kavuşturulacak.