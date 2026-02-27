Altyapıdan ulaşıma, çevre düzenlemelerinden sosyal donatılara kadar birçok başlığı kapsayan yatırımların ilçenin çehresini değiştirmesi hedefleniyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türkoğlu’nda hayata geçirilen yatırımlara ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı. Deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde ilçeye öncelik verildiğini belirten Görgel, toplam 825 milyon TL’lik yatırımın tamamlandığını bildirdi. Altyapı projeleri, ulaşım çalışmaları, çevre yatırımları, sosyal destek programları ve gençlere yönelik spor alanlarıyla Türkoğlu’nun birçok alanda güçlendirildiğini ifade eden Başkan Görgel, yapılan çalışmaların yalnızca bugünü değil, geleceği de kapsayan bir planlamayla yürütüldüğünü vurguladı.

TÜRKOĞLU TARİHİNİN EN BÜYÜK ALTYAPI YATIRIMI

Başkan Fırat Görgel, açıklamasında Türkoğlu’nda gerçekleştirilen altyapı çalışmalarına özel vurgu yaptı. İlçeye yaklaşık 100 yıl hizmet vermesi planlanan 215 kilometrelik içmesuyu hattının tamamlandığını belirten Görgel, 24 içmesuyu deposunun inşa edildiğini ve ilave kaynak çalışmalarının devreye alındığını kaydetti. Yapılan sondaj çalışmalarıyla alternatif içme suyu kaynaklarının oluşturulduğunu ifade eden Görgel, su iletim altyapısının tamamen yenilendiğini söyledi.