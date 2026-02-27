Meydana gelen patlama sonrası evin elektrik tesisatı ve bazı elektronik cihazlar zarar görürken, evde kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti.

Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi Mahallesi’nde bulunan iki katlı müstakil evin çatısı kuvvetli rüzgarın etkisiyle yerinden koparak savruldu.

Yüksek gerilim hattının üzerine düşen çatı nedeniyle hatta kopma meydana geldi ve patlama yaşandı. Oluşan elektrik akımı sonucu ikametin elektrik tesisatı ile bazı elektronik cihazlarda hasar oluştu.

Olay sırasında evde kimsenin bulunmaması yaralanma ya da can kaybını önlerken, ihbar üzerine bölgeye ilgili ekipler sevk edildi. Yetkililerin olayla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.