Olay, Bakraç Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle C.T.B. ile Oğuzhan Koç arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında C.T.B., yanında bulunan bıçakla Koç’u ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, ambulansla Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.18 yaşındaki Oğuzhan Koç’un hayatını kaybetmesi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Olayın ardından kaçtığı belirtilen şüpheli C.T.B.’nin güvenlik güçlerince yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Hayatını kaybeden Oğuzhan Koç’un cenazesinin, bugün ikindi namazının ardından Bakraç Mahalle Mezarlığı’nda defnedileceği bildirildi.