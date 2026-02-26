"Heyecan Bahçesi"nde düzenlenen programda, ilçenin 105 mahallesine yönelik hizmetler ve gelecek projeler istişare edildi.

105 Mahallenin Temsilcisi Aynı Sofrada

Ramazan ayının manevi ikliminde gerçekleştirilen iftar programına; Büyükşehir Muhtarlar Derneği Başkanı Atilla Erimhan, Dulkadiroğlu Muhtarlar Derneği Başkanı Yakup Uğur ve Dulkadiroğlu’nun dört bir yanındaki 105 mahalle muhtarı katılım sağladı. Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de hazır bulunduğu gecede, dayanışma ruhu ön plana çıktı.

"Eşit Hizmet ve Gönül Birliği" Vurgusu

İftar sonrası muhtarlarla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, katılımlarından dolayı tüm muhtarlara teşekkür etti. Programın temel gayesinin sadece yemek değil, gönül bağlarını pekiştirmek olduğunu ifade eden Akpınar, şu noktalara değindi:

105 mahallenin tamamına, ayrım gözetmeksizin hizmet götürme kararlılığı yinelendi. Mahallelerin yerel sorunları ve vatandaşların talepleri muhtarlar aracılığıyla doğrudan yönetime iletildi. Ramazan ayının Dulkadiroğlu’na bereket ve huzur getirmesi temennisinde bulunuldu.