Şehirde gençlerin eğitimine ve mesleki gelişimine yönelik yatırımlar hız kesmeden sürüyor. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda her yaş grubuna hitap eden etkinlik ve programlarını çeşitlendirirken, gençlere yönelik eğitim desteklerini de artırarak sürdürüyor.Bu kapsamda Kahramanmaraş Meslek Edindirme Kursları (KAMEK) bünyesinde hayata geçirilen yeni eğitim programı, gençleri dijital dünyanın gerektirdiği temel yetkinliklerle buluşturmayı hedefliyor. Hem eğlenceli hem de öğretici içeriklerle bugüne kadar binlerce kursiyere ulaşan KAMEK, şimdi de temel dijital beceriler alanında önemli bir adım atıyor.

Uluslararası İş Birliğiyle Nitelikli Eğitim

Program, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğiyle yürütülen “Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri” projesi kapsamında gerçekleştirilecek. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje ile gençlerin hızla dönüşen iş dünyasına hazırlanması, dijital çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılması amaçlanıyor.KAMEK bünyesinde düzenlenecek çevrimiçi “Başlangıç Modülleri Eğitimi”, özellikle temel dijital okuryazarlık, teknolojiye uyum ve yeni nesil meslek alanlarına giriş niteliğinde bilgiler sunacak. Eğitim sayesinde gençlerin hem kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hem de istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedefleniyor.

18 – 29 Yaş Arası Gençlere Açık, Başvurular Çevrimiçi

18 – 29 yaş aralığındaki gençlerin katılımına açık olan çevrimiçi eğitim programına başvurular www.cevrimiciegitim.orginternet adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Tamamen çevrimiçi ortamda yürütülecek eğitim sayesinde gençler, mekândan bağımsız şekilde programa katılım sağlayabilecek.Kurs içerikleri, eğitim süreci ve başvuru şartlarıyla ilgili detaylı bilgi almak isteyen gençlerin 0552 033 99 51 numaralı Whatsapp danışma hattına ulaşabileceği belirtildi.