Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhu, altıncı gününde de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinliklerle Ramazan Sokağı’nda hayat buldu. Şehrin dört bir yanından vatandaşların akın ettiği alanda kurulan iftar çadırında yaklaşık 2 bin kişiye sıcak yemek ikram edilirken, aynı sofrada buluşan çocuklar, gençler ve yetişkinler hep birlikte oruç açmanın huzurunu yaşadı. Milli ve manevi atmosferin hâkim olduğu programda, ezanın okunmasıyla birlikte yapılan dualar Ramazan’ın bereketini meydanda hissettirdi. Büyükşehir Belediyesinin organizasyonuyla kurulan sofralar, sadece bir iftar buluşması değil; aynı zamanda gönüllerin kaynaştığı, komşuluk bağlarının güçlendiği bir dayanışma ortamına dönüştü.

Ramazan Akşamı Çeşitli Etkinliklerle Şenlendi

İftarın ardından etkinlik çadırında kültür ve sanat programları gerçekleştirildi. Musiki dinletileriyle başlayan gece, meddah gösterileri ve geleneksel orta oyunu ile devam etti. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde, Ramazan gecelerinin nostaljik atmosferi yeniden canlandırıldı. Aileler hem keyifli hem de manevi yönü güçlü bir akşam geçirme fırsatı buldu.

Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’ın Katılımıyla Maneviyat Dolu Sohbet

Gecenin en dikkat çeken bölümü ise düzenlenen sohbet programı oldu. Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı Hasan Kamil Yılmaz, Ramazan Sokağı’nda vatandaşlarla bir araya gelerek anlamlı bir sohbet gerçekleştirdi. Prof. Dr. Yılmaz konuşmasında Ramazan ayının manevi boyutunu, toplumsal dayanışmanın önemini, ibadet bilincini ve bu mübarek ayın gönül dünyasına yansımalarını kapsamlı bir perspektifle ele aldı.

Katılımcılar, ilmi birikimle harmanlanan tasavvufi değerlendirmeleri dikkatle dinlerken, program boyunca zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı. Ramazan’ın yalnızca aç kalmaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda nefsi terbiye etme ve kalbi arındırma süreci olduğunu vurgulayan sohbet, dinleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. Program sonunda vatandaşlar, hem iftar sofrasında bir araya gelmenin hem de manevi yönü güçlü bir sohbet dinlemenin huzurunu yaşadıklarını ifade ederek Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

“Ramazan Toplumsal Bir Diriliş Çağrısıdır”

Programda konuşan Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, “Ramazan-ı Şerif, sadece takvim yapraklarında yer alan mübarek bir ay değil; müminin kendisiyle, Rabbiyle ve toplumla olan ilişkisini yeniden gözden geçirdiği bir muhasebe mevsimidir. Oruç, bizi açlıkla terbiye ederken aslında kalbimizin perdelerini aralamayı hedefler. Gün boyu uzak durduğumuz nimetler bize şunu öğretir: Sahip olduklarımız birer hak değil, emanettir. Bu idrak, insanı hem şükre hem de paylaşmaya yöneltir.Ramazan, bireysel bir ibadet ayı olmanın ötesinde, toplumsal bir diriliş çağrısıdır. Aynı sofrada buluşmak, aynı duaya ‘âmin’ demek, aynı ezanla oruç açmak; kalpler arasında görünmeyen köprüler kurar. İftar sofraları sadece bedenimizi doyurduğumuz yerler değil, kardeşliğimizi tazelediğimiz mekânlardır. Gönül dünyamızı arındırmadan Ramazan’ı anlamamız mümkün değildir. Kırgınlıkları geride bırakmak, dilimizi kötü sözden muhafaza etmek, kalbimizi kin ve hasetten temizlemek Ramazan’ın bizden beklediği en temel dönüşümdür.Eğer bu ayın sonunda kalbimiz daha merhametli, soframız daha paylaşımcı, ibadetimiz daha şuurlu ve insanlara bakışımız daha kuşatıcı hale gelmişse, işte o zaman Ramazan’ı hakkıyla idrak etmiş oluruz” dedi.