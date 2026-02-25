Meteoroloji verilerine göre Kahramanmaraş genelinde hava parçalı çok bulutlu olacak. Öğleden önce ilin güney kesimlerinde başlaması beklenen yağışlar, öğleden sonra il geneline yayılacak.

Yağış Türü Bölgeye Göre Değişiyor

Yağışlar genellikle sağanak şeklinde görülürken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Meteoroloji yetkilileri, yağışların özellikle akşam saatlerinden itibaren kuvvetleneceğini bildirdi.

Gece yarısından sonra il merkezinin yüksek mahallelerinde sıcaklığın sulu kar seviyesine inmesi bekleniyor. Kuzey çevre yolunun üst kesimlerinde kar örtüsü oluşabileceği belirtilirken, sıcaklıkların tam sınırda seyretmesi nedeniyle 1-2 derecelik düşüşün kar yağışı ihtimalini artırabileceği ifade edildi.

Bugünden İtibaren Sıcaklıklar Düşüyor

Hava sıcaklıklarında bugün itibarıyla belirgin bir düşüş bekleniyor. Termometrelerin kar yağışı değerlerine yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Günün en yüksek sıcaklıklarının şöyle olması bekleniyor:

İl merkezi ve güney ilçeler:

Onikişubat, Dulkadiroğlu, Türkoğlu, Pazarcık: 11-12°C

Kuzey ilçeler:

Yüksek Kesimlerde Yoğun Kar Uyarısı

Göksun, Tekir, Geben, Berit Dağı, Çağlayancerit ve Nurhak çevresi ile yüksek rakımlı bölgelerde akşam saatlerinden perşembe sabahına kadar yer yer etkili kar yağışı bekleniyor. Bu bölgelerde 20-30 santimetre kar birikintisi oluşabileceği, yüksek kesimlerde bu miktarın daha da fazla olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda Aksaklık Uyarısı

Yetkililer, özellikle şu güzergahlarda ulaşımda aksama yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu:

Tekir-Kurucaova mevkii

Göksun-Kayseri karayolu

Andırın-Geben yolu

Göksun yolu

Bu güzergahları kullanacak sürücülerin zincir, takoz ve çekme halatı gibi ekipmanları hazır bulundurmaları, kış lastiği olmadan yola çıkmamaları istendi.

4 Gün Sürecek Soğuk Hava Dalgası

Meteoroloji verilerine göre bugünden itibaren başlayan soğuk hava dalgasının 3-4 gün daha etkili olması bekleniyor. Cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi sabahı gece ve sabah saatlerinde yer yer don olayı görülecek.

Özellikle Göksun çevresinde kuvvetli don olayına karşı daha tedbirli olunması gerektiği vurgulanırken, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların don riskine karşı önlem alması istendi.

Rüzgar Perşembe ve Cuma Günü Sert Esecek

Bugün güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi beklenen rüzgarın, perşembe ve cuma günü kuzey yönlerden daha sert esmesi bekleniyor. Özellikle cuma günü kuzeyli rüzgarın etkisini artıracağı tahmin ediliyor.