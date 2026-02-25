Balıkesir'de Düşen Uçağın Pilotu İbrahim Bolat Kim?

Balıkesir'de F-16 kazasında şehit düşen pilot, Hava Pilotu Binbaşı İbrahim Bolat olarak açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), resmi duyurusunda Bolat'ın Türk Hava Kuvvetleri'nin bölgedeki pilotlarından biri olduğunu vurguladı. Şehit pilot İbrahim Bolat , görev yaptığı birliklerde önemli uçuş deneyimleri biriktirmişti.

Adı Soyadı : İbrahim Bolat

Rütbesi : Hava Pilot Binbaşı

Görev Yeri : 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı (Balıkesir)

Şehit İbrahim Bolat kaç yaşında ve nereli? Resmi kaynaklara göre Bolat [yaş bilgisi mevcut değil, güncellenecek]; ise [nereli bilgi açıklamaları resminde belirtilmedi, aile kaynaklarından doğrulanacak]. MSB, aileye başsağlığı diledi.

F-16 Kazası Nasıl Oldu? Enkaz Naipli Mevkiinde Bulundu

Olay, Balıkesir'den havalanan F-16 savaş uçağı ile saat 00.56'da başladı. İzmir-İstanbul Otoyolu Naipli mevkiisi irtibat kesildi.

Uçak gece eğitim uçuşundaydı.

Radar ve telsiz oluşumu anında kayboldu.

Kaza kırım ekibi, nedenini inceleyecek. Hem askeri hem adli soruşturma başlatıldı.

MSB'den Balıkesir F-16 Kazası Açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, Balıkesir'deki F-16 kazasıyla ilgili detaylı bildiri yayımladı:

"Saat 00.56'da radar ve telsiz irtibatı kesilen F-16 uçağının pilotu Hava Pilotu Binbaşı İbrahim Bolat şehit olmuştur. Olayın nedeni teknik incelemeyle belirlenecek."

Bakanlık, şehit pilot için başsağlığı mesajı paylaşıldı. Türkiye genelinde anma törenleri bekleniyor.