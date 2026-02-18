İl genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, yağışların alçak kesimlerde şiddetli sağanak, yüksek kesimlerde ise yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Kritik Bölgeler: Göksun, Andırın ve Tekir Hattına Kar Uyarısı

Özellikle ulaşımı etkileyebilecek bölgelerde kar ve sulu kar yağışı bekleniyor. Yağışın en etkili olacağı noktalar ise şunlar:

Kuzey ve Yüksek Hattı: Göksun, Tekir, Suçatı, Şahinkayası, Geben, Çukurhisar, Kurucaova.

Geçitler: Tekir - Göksun - Pınarbaşı arası ile Andırın - Geben - Göksun hattında kar yağışının ulaşımı aksatabileceği, sürücülerin tedbirli olması gerektiği vurgulandı.

Afet Riskine Karşı Tam Teyakkuz

Yağış miktarının oldukça fazla olması ve toprağın halihazırda suya doymuş olması nedeniyle yetkililer şu risklere karşı uyardı:

Ani Sel ve Su Taşkını: Şehir merkezleri ve dere yataklarında su baskınlarına dikkat. CHP’li Ali Öztunç’tan Afşin-Elbistan termik santrali tepkisi: “Bölgede işçi kıyımı yaşanıyor” İçeriği Görüntüle Toprak Kayması ve Kaya Düşmesi: Dağlık yollarda ve eğimli arazilerde heyelan riski artıyor. Soğuma Sinyali: Modellerde ilerleyen günlerde daha sert bir soğuma beklendiği, takibin sürdüğü belirtildi.

İlçelere Göre Beklenen En Yüksek Sıcaklıklar

Hava sıcaklıkları kuzey ve güney ilçeleri arasında değişkenlik gösteriyor: