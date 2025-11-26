Deprem bölgesindeki sağlık yatırımlarına ilişkin bilgiler paylaşan Erdoğan, Kahramanmaraş'a yapılan 600 yataklı devlet hastanesinin bu yıl bitmeden hizmete gireceğini duyurdu.

Deprem Bölgesinde Yatak Kapasitesi Arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen 11 ildeki sağlık altyapısındaki iyileştirmeleri şu sözlerle aktardı:

"Deprem öncesinde bu illerimizde kamu hastanelerinde 23 bin 733 yatakla hizmet sunulurken, bugün 27 bin 503 yatakla sağlık hizmeti veriyoruz. Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesi'nin 300 yataklı ek binası ile Kahramanmaraş 600 yataklı Devlet Hastanesi'ni yıl bitmeden açacağız."

Şehir Hastanelerinde Hedef Büyük

Salgın döneminde önemli bir rol üstlenen şehir hastaneleri projesindeki son durumu da değerlendiren Erdoğan, "25 şehir hastanesi hizmete girerken, 13 şehir hastanesinin inşası devam ediyor. Toplamda 9 şehir hastanesi/sağlık kampüsünün ise ihale, proje ve arsa çalışmaları sürüyor" bilgisini paylaştı.

Dünya Türkiye'nin Sistemini İzliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sağlık altyapısının uluslararası arenada da takip edildiğini belirterek, "Başta şehir hastanelerimiz olmak üzere sağlıkta kurduğumuz sistem, dünyanın pek çok ülkesi tarafından ilgiyle takip ediliyor" ifadelerini kullandı.