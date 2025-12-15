Santralde çok sayıda işçinin işten çıkarıldığı yönündeki iddialara değinen Öztunç, yaşananları “işçi kıyımı” olarak nitelendirdi.

“Bölge halkı çıkarılıyor, ucuz iş gücü tercih ediliyor”

CHP’li Ali Öztunç, son günlerde Afşin-Elbistan Termik Santrali’nde işten çıkarmaların hız kazandığını belirterek, özellikle bölge halkının hedef alındığını ifade etti. Öztunç, işten çıkarılan işçilerin yerine yabancı uyruklu ve daha düşük maliyetli iş gücünün istihdam edildiğini öne sürdü.

Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çelikler Holding’e ait Afşin-Elbistan Termik Santrali’nde birkaç gündür başlayan ve bugün en üst noktaya ulaşan bir işçi kıyımı yaşanıyor. İşten çıkarılanların büyük çoğunluğu Afşinli ve Elbistanlı emekçiler. Sebep ise ucuz iş gücü. Afganistan, Pakistan ve Nepal gibi ülkelerden getirilen yabancı işçiler santralde çalıştırılıyor.”

“Zehir var, kül var ama iş bölge halkına yok”

Öztunç, santralin yalnızca istihdam politikalarıyla değil, çevre ve halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkileriyle de uzun süredir gündemde olduğunu hatırlattı. Filtre sistemlerinin yetersiz olduğunu vurgulayan CHP’li vekil, bölge halkının hem çevresel kirlilikle mücadele ettiğini hem de işsiz bırakıldığını dile getirdi.

“Zaten filtre yok, zaten vatandaş zehir soluyor. Afşinlinin, Elbistanlının üzerine her gün kül yağıyor, zehir yağıyor. Topraklar verimsiz hale geliyor, insanlar hastalanıyor. Ama iş vermeye gelince bölge halkı değil yabancılar tercih ediliyor.”

“Bu kıyıma derhal son verilmeli”

Çelikler Holding’e sert sözlerle yüklenen Ali Öztunç, özellikle kış aylarında yapılan işten çıkarmaların kabul edilemez olduğunu söyledi. Holdingin kamu imkanlarından yararlanırken bölge insanını mağdur ettiğini savunan Öztunç, çağrısını şu sözlerle tamamladı:

“Hem bu memleketin imkanlarından faydalanacaksınız hem de bu memleketin evlatlarını, emekçilerini işsiz bırakacaksınız. Üstelik kış ortasında. Bu bir kıyımdır. Akıllarını başlarına alsınlar ve bu işçi kıyımına bir an önce son versinler.”