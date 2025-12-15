Karatutlu, Âşık Mahzuni’nin dizeleriyle başladığı konuşmasında, Kahramanmaraş’ın tarihsel, ekonomik ve coğrafi önemine rağmen ulaşım yatırımlarında sistematik biçimde ihmal edildiğini vurguladı.

“Âşık Mahzuni’nin ‘Yolsuz Maraş’ sözü hâlâ geçerliliğini koruyor”

Konuşmasına, Kahramanmaraşlı ozan Âşık Mahzuni Şerif’in yıllar önce dile getirdiği “Yolsuz Maraş” ifadesiyle başlayan Karatutlu, aradan yıllar geçmesine rağmen kentin bugün de ciddi ulaşım sorunları yaşadığını belirtti.

Ulaşımın şehirlerin gelişiminde temel unsur olduğunu ifade eden Karatutlu, Kahramanmaraş’ın asırlardır bu alanda ihmal edildiğini söyledi.

“Akdeniz’deyiz ama hâlâ çevre yolumuz yok”

Kahramanmaraş’ın Akdeniz Bölgesi’nde yer almasına rağmen bu kimliğinin dahi kamuoyunda yeterince bilinmediğini dile getiren Karatutlu, şehrin Osmanlı döneminde Dulkadiroğlu Beyliği’ne başkentlik yapmış köklü bir merkez olduğunu hatırlattı.

Yaklaşık 1 milyon 200 bin nüfusa sahip Kahramanmaraş’ın sanayi ve ticarette Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biri olmasına rağmen, sağlık, eğitim ve özellikle ulaşım yatırımlarında geri sıralarda kaldığını ifade etti.

“40 yıldır otoyola bağlantı yolu yapılmadı”

Adana–Gaziantep Otoyolu’nun 1980’li yıllarda Kahramanmaraş’a çok daha yakın bir güzergahtan geçirilebilecekken tercih edilmediğini hatırlatan Karatutlu, aradan geçen 40 yıla ve son 23 yıllık iktidar dönemine rağmen hâlâ kenti otoyola bağlayan nitelikli bir bağlantı yolunun yapılmadığını söyledi.

Türkoğlu–Nurdağı arasındaki yolun dahi sathi kaplamalı olduğunu belirterek bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“Tırlar şehir içinden geçiyor, kazalar yaşanıyor”

Kahramanmaraş’ın Doğu Anadolu’yu Çukurova’ya ve Karadeniz’i Güneydoğu’ya bağlayan stratejik bir geçiş noktası olduğunu belirten Karatutlu, bu güzergâhlardan geçen ağır tonajlı araçların şehir merkezinden geçmek zorunda kaldığını söyledi.

Özellikle Pazarcık ilçesinden geçen tır ve kamyonların her yıl can kayıplarına yol açtığını ifade eden Karatutlu, yalnızca 8–10 kilometrelik Pazarcık çevre yolunun dahi yapılmamasını sert sözlerle eleştirdi.

“Komşu illere yatırım var, Maraş’a geçici çözümler”

Göksun–Kahramanmaraş arasındaki tüneller için teşekkür eden Karatutlu, buna rağmen Göksun çıkışında yıllardır tek şeritli yolun bırakıldığını ve kazalara davetiye çıkarıldığını dile getirdi.

Deprem sonrası Onikişubat’a taşınan şehir merkezinde trafik yükünün arttığını, Karayolları sorumluluğundaki yolların geçici ve yetersiz köprülü kavşaklarla idare edildiğini belirten Karatutlu, Gaziantep ve Kayseri gibi komşu illerde yapılan kalıcı ve modern kavşakların Kahramanmaraş’a yapılmamasını eleştirdi.

“Kahramanmaraş oyalanmamalı”

Konuşmasını net bir çağrıyla tamamlayan Karatutlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı Kahramanmaraş’ın ulaşım sorunlarına kalıcı çözümler üretmeye davet etti.

“Bu şehir artık oyalanmamalı” diyen Karatutlu, çevre yollarının, bağlantı yollarının ve şehir içi ulaşım altyapısının gecikmeden tamamlanması gerektiğini vurguladı.