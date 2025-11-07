Kahramanmaraş 6 Şubat’tan sonra sadece binalarını değil, geleceğini de kaybetti

Karakoç, 6 Şubat depremlerinin yalnızca binaları değil, kentin üretim gücünü, istihdamını ve geleceğini de derinden etkilediğini belirterek, “Kahramanmaraş 6 Şubat sabahı yalnız canlarını, binalarını ve anılarını değil; işini, emeğini, geleceğini de yitiren bir şehir olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Ekonomik veriler alarm veriyor: Gelir Türkiye ortalamasının yüzde 25 altında

TÜİK verilerine göre Kahramanmaraş’ın gayri safi yurt içi hasılasında yüzde 2 oranında küçülme yaşandığını belirten Karakoç, kişi başına düşen gelirin Türkiye ortalamasının yüzde 25 altına gerilediğini söyledi.

Karakoç, bu durumu şöyle özetledi: “Bu tablo yalnız rakamların değil, insan hayatının anlatısıdır.”

Eğitim, sağlık ve tarımda derin yaralar

MHP’li Karakoç, depremin ardından Kahramanmaraş’ta eğitim, sağlık ve tarım alanlarında yaşanan sorunlara dikkat çekti.

Karakoç, 700’e yakın dersliğin halen yapım aşamasında olduğunu, konut eksikliğinin öğretmen ve sağlık personelinin bölgede kalıcı olmasını engellediğini ifade etti.

Tarımsal üretimde ise tablo endişe verici:

Ekili dikili alanlarda yüzde 18 azalma,

Hayvancılıkta ise yüzde 15 gerileme yaşandı.

“Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkarsa, Türkiye de kalkar”

Zuhal Karakoç, çözümün kalıcı konut, tarımsal destek, öğretmen ve sağlık personeline teşvik ile sanayiciye vergi ve kredi kolaylıklarından geçtiğini belirtti.

“Biz inanıyoruz ki; Kahramanmaraş yeniden ayağa kalktığında, bu sadece bir şehrin değil, Türkiye’nin direncinin ve umudunun yeniden doğuşu olacaktır. İlk günden beri söylüyoruz; Kahramanmaraş için yardım değil, yatırım istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Her çivi Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası içindir”

Konuşmasının sonunda Kahramanmaraş’ın milli bir simge olduğuna vurgu yapan Karakoç, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

“Bu şehirde çakılan her çivi, taşınan her tuğla Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası için atılan yeni bir adımdır. Kahramanmaraş milli ruhun sönmez meşalesidir.”