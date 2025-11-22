“Kahramanmaraş pozitif ayrımcılığı hak eden bir deprem şehridir”

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ın, yaşadığı büyük yıkımın ardından özel bir planlama ve destek alması gerektiğini vurgulayan Dr. Karatutlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kahramanmaraş 1 milyon 134 bin nüfuslu bir şehir. Depremin yükünü en ağır şekilde yaşayan bu kente pozitif ayrımcılık yapılması gerekirken, ulaşım altyapısı yıllardır ihmal edilmiştir.”

“Tek Şeritli Yollar ve Çevre Yolu Eksikliği “Can Güvenliği” Sorununa Dönüştü”

Milletvekili Karatutlu konuşmasında, şehrin farklı bölgelerinde yıllardır çözülemeyen ve günlük yaşamı doğrudan etkileyen kritik sorunları sıraladı:

Türkoğlu–Nurdağı arasında köy yolu standardında kalan dar güzergâh, trafik ve güvenlik sorunu oluşturmaya devam ediyor.

Göksun tünellerinden çıkışta yolun birden tek şeride düşmesi, kazalara davetiye çıkarıyor.

Pazarcık’ın çevre yolu hâlâ yapılmadı, trafik ilçe merkezinden geçiyor.

Bertiz, Çağlayancerit ve Ilıca yolları yıllardır bakımsız.

Kuzey ve güney çevre yollarının yapılmaması nedeniyle şehir içi trafik her gün kilitleniyor.

“Sabiha Gökçen’den Kahramanmaraş’a uçuş olmayan tek il biziz”

Dr. Karatutlu, havalimanı ve hava ulaşımı konusunda da çarpıcı bir tablo ortaya koydu:

“AJet, çevremizdeki tüm illere Sabiha Gökçen’den sefer düzenlerken, uçuşu olmayan tek il Kahramanmaraş’tır. 1 milyon 134 bin nüfuslu bir şehrin bu yok sayılışı kabul edilemez.”

Havalimanına kurulduğu söylenen navigasyon cihazının da gerçekte en düşük seviye “localizer” olduğunu belirterek, ileri seviye sistemlerin acilen kurulması gerektiğini ifade etti.

“Hızlı tren Maraş’ın yanından geçiyor ama kendisine uğramıyor.”

Karahamamraş’ın yıllardır beklediği hızlı tren bağlantısının hâlâ sağlanmadığını vurgulayan Karatutlu:

“59 km’lik Nurdağı bağlantısı yapmak yerine, 79 km’lik Gaziantep bağlantısı yapılsa iki şehir hızlı trenle birbirine bağlanır. Bu şehir bunu hak ediyor.” dedi.

“Kahramanmaraş’ın kaderi ihmal edilmek değildir”

”Dr. İrfan Karatutlu konuşmasının sonunda, Ulaştırma Bakanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü bu kritik günde beklentinin sadece proje değil, uygulanabilir çözüm olduğunu dile getirdi:“Maraş yıllardır aynı sorunları konuşuyor. Bu şehir de bu milletin bir parçasıysa, yoluyla da, uçağıyla da, hızlı treniyle de hak ettiği hizmeti almalıdır.”