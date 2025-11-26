Yavuz, kadına yönelik şiddeti "asla kabul edilemez bir insanlık suçu" olarak nitelendirerek, bu mücadelenin AK Parti iktidarlarının 23 yıldır adım adım inşa ettiği bir devlet politikası olduğunu vurguladı.

6284 Sayılı Kanun Vurgusu: Hukuki Altyapı Güçlendirildi

Başkan Yavuz, kadına yönelik şiddetle mücadelenin sadece bir "iyi niyet beyanı" değil, kapsamlı bir devlet stratejisi olduğunu belirterek, atılan hukuki adımlara dikkat çekti:

· Tarihi Dönüm Noktası: Kadına yönelik şiddetle mücadelede tarihi bir dönüm noktası olan 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un AK Parti döneminde çıkarıldığını hatırlattı.

· Hızlı Koruma Mekanizmaları: Bu kanun sayesinde, Avrupa'daki pek çok ülkenin aksine Türkiye'de elektronik kelepçe, uzaklaştırma, barınma ve psikososyal destek gibi koruyucu ve önleyici tedbirlerin derhal devreye sokulabildiğini belirtti.

· Sıfır Tolerans Belgesi: 25 Kasım 2023'te yürürlüğe giren "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'nin, devletin en üst makamından "sıfır tolerans" beyanının yazılı belgesi olduğunu vurguladı.

KADES ve ŞÖNİM: Sahada Sonuç Üreten Mekanizmalar

Yavuz, AK Parti'nin sadece yasal düzenleme yapmakla kalmayıp sahada somut sonuçlar ürettiğini belirterek, KADES ve ŞÖNİM'in bu mücadelenin omurgası olduğunu ifade etti:

· KADES Güvenlik Zırhı: 8 milyon 990 bin kadın tarafından indirilen KADES uygulamasında, ihbarlara ortalama 6 dakika gibi kısa bir sürede ulaşıldığını ve koruyucu tedbirlerin hayata geçirildiğini aktardı.

· ŞÖNİM ve Konukevleri: Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) ile kadın konukevlerinin, şiddet mağduru kadınlara ve çocuklarına 7/24 barınma, rehberlik, hukuki ve psikososyal destek sağladığını söyledi.

· ASDEP ve ALO 183: Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında 208.525 hanede yüz yüze bilgilendirme görüşmeleri yapıldığını, ALO 183 hattı üzerinden de anlık ve bütüncül destek sağlandığını dile getirdi.

Kadınların Güçlenmesi: Ekonomik ve Siyasi Katılım Artıyor

MHP'li vekil, şiddetle mücadelenin en önemli unsurunun kadınların güçlendirilmesi olduğunu belirterek, kadınların toplumsal hayattaki yükselişini rakamlarla destekledi:

· İstihdam ve Yönetici Oranları: Kadınların iş gücüne katılım oranının %36,6'ya, üst ve orta düzey yönetici pozisyonlarındaki oranının ise %20'yi aştığını söyledi.

· Siyasi Temsil: Parlamentoda kadın milletvekili oranının %20'lere, kadın girişimci oranının ise %18'lere ulaştığını belirterek, bu seviyenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınları asli özne olarak gören vizyonunun bir sonucu olduğunu kaydetti.

Zihniyet ve Dayanışma Çağrısı

Başkan Yavuz, mücadelenin aynı zamanda bir zihniyet mücadelesi olduğunu vurgulayarak, tüm erkeklere çağrıda bulundu:

"Evinizde, iş yerinizde, sokakta, sosyal medyada… Kadına yönelik sözlü, psikolojik, ekonomik, dijital ve fiziksel şiddete karşı ses çıkarın. Susan değil, duran değil, 'dur' diyen olun. Bu mücadelede en büyük pay şüphesiz ki erkeklerindir."

Yavuz, ayrıca Gazze, Doğu Türkistan ve Ukrayna başta olmak üzere kadın ve çocuklara yönelik tüm saldırıları lanetlediklerini ve uluslararası toplumu acil harekete geçmeye çağırdıklarını belirtti.

AK Parti Kadın Kolları olarak mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Yavuz, tüm kadınlara "yalnız değilsiniz" mesajını iletti.