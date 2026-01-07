Üç milletvekilinin rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.

AK Parti rozetini takan Milletvekili İsa Mesih Şahin, "Bizim duygularımız her daim Türkiye içindir. Sayın cumhurbaşkanımız liderliğinde güçlü Türkiye için karıncalar gibi çalışacağımıza söz veriyorum. Sayın cumhurbaşkanımıza gençlik yuvamıza dönmemize fırsat sunduğu için teşekkür ediyorum" açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi'yle yollarını ayıran Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, "Sayın Cumhurbaşkanım ben zaten aklen vicdanen buradaydım şimdi de bedenen geldim. Allah razı olsun diyorum. Hep birlikte güzel işlere vesile olacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'den istifa eden Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ise şu açıklamaları yaptı: Sayın Cumhurbaşkanım kıymetli dava arkadaşlarım iftiraya uğramış haksızlığa maruz kalmış ama başını önüne eğmemiş bir insanım. Bu millet yalanı değil hakikatin yanındadır. Hesapla değil inançla geçmişe sığınarak değil millete yaslanarak Türkiye Yüzyılı'na yürüyüşte devlet için dik durmaya geldim.