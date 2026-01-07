Programa Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Çetintaş, KOSGEB Kahramanmaraş İl Müdürü Yasin Yüksek, Kahramanmaraş Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Ciğerlioğlu, TEKNOKENT Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Genel Müdür Öğr. Gör. Mesut Bilginer, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Yunus Atmalı, İSTAR Araştırma Şirketitemsilcileri, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmalarında söz alan İSTAR Araştırma kurucu ortakları Fırat Yılmaz ve Murat Bayazıt, yaklaşık iki yıldır yürüttükleri Ar-Ge sürecinin geldiği noktayı paylaştı. Yapay zekâ henüz küresel ölçekte yeni bir alan iken Türkiye’de böyle bir girişime adım atmanın stratejik bir tercih olduğunu vurgulayan Yılmaz, yüksek işlem gücü gerektiren altyapının kurulması için uluslararası düzeyde yoğun temaslar yürüttüklerini ifade etti. NVIDIA çiplerine erişim sürecinin uzun ve zahmetli olduğunu belirten Yılmaz, güçlü donanım yatırımlarıyla veri merkezinin kurgulandığını, yazılım geliştirme aşamasında genç mühendislerin ve KSÜ’denmezun öğrencilerin de aktif katkı sunduğunu dile getirdi.

Verinin doğru konumlandırılmasının ve güçlü işlemcilerle işlenmesinin kritik önemde olduğunu belirten konuşmacılar, Kahramanmaraş Teknokent bünyesinde sunucu altyapısının kurulmasıyla büyük veri üzerinde yerinde ve güvenli çalışma imkânı sağlandığını ifade etti. Başlangıçta yurt dışından temin edilen yazılımların Türkiye’de pazarlanmasıyla yola çıktıklarını aktaran Yılmaz, ilerleyen süreçte bu ürünleri yerli imkânlarla geliştirme kararı aldıklarını, KOSGEB’in Ar-Ge ve yatırım desteklerinin bu aşamada belirleyici rol oynadığını söyledi.

Kahramanmaraş Teknokent Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Ciğerlioğlu konuşmasında, lansmanın yalnızca bir ürün tanıtımı değil, sahada karşılığı olan bir dönüşümün göstergesi olduğunu vurguladı. Uzun soluklu Ar-Ge çalışmalarının ticarileşme ve katma değere dönüştüğünü belirten Ciğerlioğlu, Türkiye’de Ar-Ge’ye aktarılan yaklaşık 17 milyar dolarlık kaynağa ve 400 bin araştırmacıya dikkat çekti. Yapay zekânın ülke için vazgeçilmez bir alan olduğunu ifade eden Ciğerlioğlu, 10 milyar dolarlık yatırım hacmi barındıran bu pazarda Teknokentlerin ekosistem kurma misyonunun altını çizdi. Üniversite–sanayi iş birliklerinin teknoloji transfer ofisleri, TÜBİTAK projeleri ve KOSGEB destekleriyle güçlendiğini belirtti.

KOSGEB Kahramanmaraş İl Müdürü Yasin Yüksek ise projenin, doğru fikrin doğru destek ve doğru ekosistemle nasıl başarıya dönüştüğünün somut bir örneği olduğunu söyledi. Teknokentlerin akademik bilgi ile saha tecrübesini bir araya getirdiğini belirten Yüksek, KOSGEB destekleriyle projenin yerli bir istatistik ve veri tabanı altyapısına dönüştüğünü ifade etti. Tanıtımı yapılan DataBeeg yazılımının veri yorumlama, karar destek ve ileri düzey analiz imkânları sunduğunu belirten Yüksek, projedeki nitelikli insan kaynağının başarının temel unsuru olduğunu vurguladı ve KOSGEB olarak desteğin süreceğini kaydetti.

Programda konuşan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ise Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin, üniversite–sanayi iş birliklerinin güçlendirilmesi ve bilimsel çıktılarının ticarileşmesi açısından stratejik bir role sahip olduğunu ifade etti. İSTAR Araştırma ve Eğitim Danışmanlık tarafından geliştirilen DataBeeg yazılımı ve bu yazılımın altyapısını oluşturan Yapay Zekâ Destekli Veri Merkezinin, akademik ve sektörel veri okuryazarlığını güçlendiren önemli bir kazanım olduğunu belirten Prof. Dr. Ak, kamu destekleriyle desteklenen bu modelin örnek teşkil ettiğini söyledi. Sürece katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür eden Prof. Dr. Ak, veri merkezinin üniversiteye, bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Program, Yapay Zekâ Destekli Veri Merkezinin tanıtım sunumu ile devam etti ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.