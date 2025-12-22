Şairleri, ozanları ve köklü edebiyat geleneğiyle tanınan kentin bu unvanla birlikte uluslararası alanda önemli bir prestij kazandığını vurgulayan Köksal, sürece katkı sunan Büyükşehir Belediyesi çalışanları ile üniversite akademisyenlerine teşekkür etti.

Deprem Sonrası Büyük Yatırım Hamlesi

6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ta yatırımların hız kesmeden sürdüğünü belirten Köksal, 2025 yılının sonuna kadar 74 bin 187 konut ve iş yerinin tamamlanacağını açıkladı. Eğitim alanında ise önemli bir eşiğin aşıldığını ifade eden Köksal, Millî Eğitim Bakanlığı 2025 Yatırım Programı kapsamında devam eden projelerle birlikte derslik sayısının 12 bin 186’ya ulaştığını, bu rakamın deprem öncesinin yüzde 20 üzerine çıktığını söyledi.

Öğrencilere Yeni Yurtlar, İlçelere Spor Tesisleri

Deprem sonrası yapımına başlanan 3 bin kapasiteli Kahramanmaraş ve İstiklal öğrenci yurtlarının hazır hâle geldiğini belirten Köksal, yurtların önümüzdeki günlerde açılacağını kaydetti. Afşin ve Elbistan’da yarı olimpik yüzme havuzları, Ekinözü’nde ise spor salonu projelerinin devam ettiğini ifade etti. Ayrıca şehrin uzun yıllardır beklediği 17 bin 500 kişilik “Kahramanmaraş Yaşayan Stadyumu”nun da hayata geçirildiğini söyledi.

Sağlıkta Kapasite Deprem Öncesini Aştı

Sağlık yatırımlarına da değinen Köksal, deprem sonrası 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi, 120 yataklı Türkoğlu ve 56 yataklı Nurhak Devlet Hastanelerinin hizmete açıldığını belirterek, mevcut yatak kapasitesinin deprem öncesinin üzerine çıktığını açıkladı. Yapımı süren 600 yataklı Ferhuş Necip Fazıl Sağlık Kompleksi, 150 yataklı Afşin Devlet Hastanesi ve bin yataklı şehir hastanesinin tamamlanmasıyla Kahramanmaraş’ın bölgesel bir sağlık merkezi hâline geleceğini dile getirdi.

“Türkiye Yüzyılı’ndan Geri Adım Atmadık”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın kadın girişimcilere verdiği desteklere teşekkür eden Köksal, 2026 Yatırım Programı’nda bu desteklerin artırılmasını beklediklerini söyledi. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine de vurgu yapan Köksal, “Deprem gibi büyük bir felakete rağmen 81 ilde yatırımları aksatmadık, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzdan vazgeçmedik” ifadelerini kullandı.

Muhalefete Eleştiri

Bazı belediyelerin bütçelerini yönetemediğini ve hizmet üretemediğini savunan Köksal, algı siyasetiyle kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığını ileri sürdü. “Biz milletin her kuruşunu yine millet için harcıyoruz” diyen Köksal, yapılan hizmetlerin gelecek nesillere bırakılacak en büyük miras olduğunu sözlerine ekledi.

Dr. Tuba Köksal’ın açıklamaları, Kahramanmaraş’ın deprem sonrası yeniden ayağa kalkarken aynı zamanda kültür, eğitim, sağlık ve spor alanlarında güçlü bir dönüşüm süreci yaşadığını gözler önüne serdi.