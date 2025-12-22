AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, şehirde yürütülen afet sonrası çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla koordinasyon ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen toplantıda; Vali MükerremÜnlüer, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

AFAD İl Müdürü Tayfun Temur ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin, şehir genelinde devam eden çalışmalar ve mevcut duruma ilişkin katılımcılara kapsamlı sunumlar gerçekleştirdi. İstişare toplantısında; depremlerin ardından sahada yürütülen faaliyetler, devam eden ve planlanan projeler, kurumlar arası koordinasyonun mevcut durumu ile uygulamaya alınması öngörülen ilave tedbirler ayrıntılı şekilde ele alındı. Katılımcı kurumların görüş ve önerileri doğrultusunda ortak hareket etmenin önemi bir kez daha vurgulandı.

“Kurumlar Arası Koordinasyona Son Derece Önem Veriyoruz”

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Serdar Atalar, “Depremlerin ardından şehrimizin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde kurumlar arası koordinasyon hayati bir önem taşıyor. AFAD Başkanımız Sayın Ali Hamza Pehlivan’ın başkanlığında gerçekleştirilen bu toplantı, sahadaki çalışmaların daha etkin ve verimli yürütülmesi açısından son derece kıymetli. Büyükşehir Belediyesi olarak, tüm kamu kurumlarımızla tam bir iş birliği içerisinde, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.