Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanan karşılaşma tempolu başladı.
İlk dakikalarda dengeli bir oyun ortaya konulurken, konuk ekip Mardinspor 27. dakikada geliştirdiği organize atakta bulduğu golle 1-0 öne geçti. Golün ardından dengeyi sağlamaya çalışan Kahramanmaraş temsilcisi, ilk yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve devreye Mardinspor’un üstünlüğüyle girildi.
İkinci yarıya daha istekli başlayan Kahramanmaraş Akedaş İstiklalspor, rakip yarı sahada baskısını artırdı. 59. dakikada Alihan Tuncer’in kafa vuruşu üst direkten dönerken, tribünlerde büyük heyecan yaşandı. Teknik sorumlu Bayram Kadir Bektaş, 62. dakikada Ramazan Kaplan’ı oyundan alarak Arda Çolak’ı sahaya sürdü.
Kalan dakikalarda oyunu tamamen rakip sahaya yıkan ev sahibi ekip, Mardinspor savunmasını geçmekte zorlandı. Konuk ekip, savunmadaki disiplinli oyununu sürdürerek skoru korumayı başardı ve mücadele 1-0 sona erdi.
Bu sonuçla Kahramanmaraş Akedaş İstiklalspor zirve yarışında önemli bir kayıp yaşarken, Mardinspor liderliğini sürdürdü.