Kırmızı-beyazlı ekip, Kırşehir karşılaşmasında alınan sonuç ve takımın düşme hattından çıkamaması üzerine teknik heyette değişikliğe gitme kararı aldı.
Kulüp yönetiminin, Kırşehir maçının ardından yapılan değerlendirme toplantısında ayrılığı resmileştirdiği öğrenildi. Yönetim, ligde kalma hedefi doğrultusunda yeni bir teknik yapılanmaya gidileceğini belirtirken, yeni teknik direktörün kısa süre içinde açıklanmasının beklendiğini bildirdi.
Kahramanmaraşspor yönetimi ve camianın, takımın kalan maçlarda toparlanarak düşme hattından uzaklaşması için süreci tam destekle yöneteceği ifade edildi.