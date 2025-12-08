Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde sosyal belediyecilik kapsamında hayata geçirdiği hizmetlerle şehrin her yaş grubuna dokunmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Dulkadiroğlu Divanlı Mahallesi’nde hizmet veren Aktif Yaşam Merkezi, 65 yaş üstü vatandaşlara sunduğu ücretsiz sağlık hizmetleri, kurslar ve sosyalleşme imkânlarıyla dikkat çekiyor.Merkezde fizyoterapi, ergoterapi ile demans ve alzheimeri önlemeye yönelik rehabilitasyon desteği alan yaşlılar, aynı zamanda dekoratif el sanatları ve örgü kurslarıyla el becerilerini geliştiriyor, aktif bir yaşam içinde kendilerine zaman ayırma fırsatı buluyor. 130’un üzerinde vatandaşın ücretsiz yararlandığı merkez hem sağlık hizmetleri hem de sosyal kazanımlar sağlamasıyla yaşlıların takdirini topluyor.

Merkezden Hizmet Alan Vatandaşlar Son Derece Memnun

Sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Aktif Yaşam Merkezi’nin yalnızca bir hizmet noktası değil, adeta huzurlu bir yaşam alanı olduğunu vurguluyor. Merkezde kurslara katılan ve fizyoterapi desteği alan Ahmet Şaşmaz, “Büyükşehir Belediyesi çok güzel çalışmalar yapıyor. Burada günlerimiz dolu dolu geçiyor, koşa koşa geliyoruz” sözleriyle memnuniyetini ifade etti.Merkezden fizyoterapi desteği alan Fazilet Keçeyatar da ortamın sıcak ve samimi yapısını öne çıkararak, “Sanki bir ev ortamı var burada, çok iyi ilgileniyorlar. Boynumdan ve ayağımdan tedavi alıyorum” dedi. Meral Baydemir ise, “Çok memnun kaldım, çok güzel bir ortam” diyerek merkezin kendisinde uyandırdığı olumlu hissi aktardı.

Yaşlılar Memnuniyetini Dile Getirdi

Ömer Baydemir, fizyoterapi hizmetlerinin önemine dikkat çekerek, “Bu merkez çok iyi oldu, takdir etmemek mümkün değil. Fizyoloji ile ilgili ne varsa burada almaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı. Hüsne Yurtarslan ise bel ve ayak ağrılarına yönelik aldığı terapinin faydasından söz ederek, Başkan Fırat Görgel’e teşekkürlerini sundu.Tedavi sürecindeki olumlu gelişmeleri paylaşan Ömer Faruk Bilir, “Belimde ağrı vardı, burada aldığım tedavilerle azaldı. Burası şefkatli bir yer, herkesten Allah razı olsun. Başkanımız Fırat Görgel’e teşekkür ediyorum” sözleriyle merkezin kendisine kattığı iyileşmeyi dile getirdi. Merkezin faydasını yakından gören isimlerden Hacı Hüseyin Tiyekli ise, “Burada kuvvetlendirme ve yürüme egzersizleri yapıyoruz, bu tesisin kazandırılması bizim için çok kıymetli” dedi.

Divanlı Mahalle Muhtarı Erimhan’dan Hizmet Teşekkürü

Divanlı Mahallesi Muhtarı Atilla Erimhan da merkezin önemine dikkat çekerek, “Başkanımız Fırat Görgel’e ne kadar teşekkür etsek az. Buradaki insanların hepsi müteşekkir, dualarını alıyor” şeklinde konuştu.