Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Gençlik Meclisi, Aralık ayı Olağan Meclis Toplantısı’nı Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi.

Gençlik Meclisi Başkanı Mert Kar başkanlığında düzenlenen toplantıda; Gençlik Meclisi’nin yürüttüğü çalışmalar, yıl içi faaliyet raporu, yeni dönem planlamaları ve gençlere yönelik hayata geçirilmesi planlanan projeler masaya yatırıldı. Eğitim, kültür, spor, gönüllülük ve sosyal sorumluluk alanlarında gerçekleştirilecek etkinliklerin takvimlendirilmesi yapılarak 2026 yılı vizyonu kapsamında öncelikli programlar belirlendi.Toplantıda ayrıca Kahramanmaraş’ın kültürel mirasını gençlere aktarmaya yönelik çalışmalar, gençlik merkezlerinin aktif kullanımı, yaz ve kış döneminde uygulanacak eğitim ve gelişim atölyeleri ile sosyal sorumluluk projeleri de değerlendirmeye alındı.

“Gençler İçin Çalışmalarımız Artarak Devam Edecek”

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Gençlik Meclisi Başkanı Mert Kar, “Gençlik Meclisi olarak şehrimizin geleceğini gençlerle birlikte inşa etme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aralık ayı olağan toplantımızda hem yıl boyunca gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin analizini yaptık hem de yeni dönem için güçlü bir planlama ortaya koyduk.Gençlerimizin sosyal, kültürel, akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek için kararlıyız. Kahramanmaraş’ta gençlik ekosistemini daha da güçlendirecek, nitelikli etkinlikleri çoğaltacak, gençlerin fikir ve önerilerini doğrudan karar süreçlerine taşıyacak adımlar atmaya devam edeceğiz.Bizim için her gencin söyleyecek bir sözü, ortaya koyacak bir fikri ve geleceğin şehir mimarisine katkı sunacak bir potansiyeli var. Bu doğrultuda istişare kültürünü, katılımcılığı ve gönüllülük ruhunu merkeze alarak daha çok üreten, daha çok paylaşan bir gençlik yapısı hedefliyoruz. Destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.