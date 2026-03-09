Karamanlı Mahallesi Hasan Efendi Caddesi’nde ise altyapı çalışmaları esnasında zarar gören yol yüzeyleri sıcak asfaltla onarılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve kesintisiz bir ulaşım imkânı sunmak amacıyla yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalar kapsamında hem altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde asfalt yenileme işlemleri gerçekleştiriliyor hem de ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklar modern ve dayanıklı sıcak asfaltla kaplanarak yenileniyor.Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda ekipler, şehir merkezinde ulaşım konforunu artırmaya yönelik yoğun bir mesai harcıyor. Bu kapsamda, Dulkadiroğlu Yenişehir Mahallesi’nde başlatılan asfalt yenileme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Yenişehir’de Ulaşım Ağı Güçleniyor

Yenişehir Mahallesi’nde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 74006. Sokak, 74012. Sokak ve 74016. Sokak’ta asfalt serim işlemleri tamamlandı. Ekipler, bölgedeki ulaşımın daha akıcı ve güvenli hale gelmesi amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdürürken, mahalledeki önemli ulaşım akslarından biri olan Dayızade Mehmet Efendi Caddesi’nde de asfalt serimi tüm hızıyla devam ediyor.Gerçekleştirilen asfalt yenileme çalışmalarıyla birlikte mahalle içindeki bağlantı yolları daha etkin bir şekilde kullanılabilir hale geliyor. Bu sayede bölgedeki alternatif ulaşım güzergâhları güçlendirilirken, özellikle yoğun trafik yükü taşıyan ana arterlerdeki yoğunluğun da azaltılması hedefleniyor.Yapılan düzenlemelerle birlikte başta Cahit Zarifoğlu Caddesi ve Zübeyde Hanım Bulvarı olmak üzere bölgedeki önemli arterlerde trafik yoğunluğunun hafifletilmesi planlanıyor. Alternatif güzergâhların güçlendirilmesi sayesinde sürücüler için daha dengeli, hızlı ve güvenli bir ulaşım ağı oluşturulması amaçlanıyor.

Karamanlı Mahallesi’nde Sıcak Asfalt Onarımı

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışma yürüttüğü bir diğer nokta ise Karamanlı Mahallesi oldu. Mahallede bulunan Hasan Efendi Caddesi’nde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yüzeylerinde meydana gelen tahribatların giderilmesi için sıcak asfalt serim çalışmalarına başlandı.Ekipler, altyapı çalışmaları sırasında zarar gören yol yüzeylerini yenileyerek arterin daha güvenli ve konforlu hale gelmesini sağlıyor. Yapılan asfalt onarımlarıyla birlikte cadde hem sürücüler hem de yayalar için daha sağlıklı bir ulaşım ortamına kavuşuyor.