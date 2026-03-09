Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Cevizli Park’ta bu yıl ilk kez başlatılan proje kapsamında parkta iftar programları düzenlenirken, kentin yöresel yemekleri de vatandaşlarla buluşturuluyor.

İftar sofralarının öne çıkan lezzetlerinden biri ise Kahramanmaraş usulü kuzu etinden yapılan patlıcan kebabı oldu. Yağlı kuzu kıyması, patlıcan, biber ve domatesle hazırlanan kebap; kuyruk yağı, biber salçası ve pul biber ile zenginleştirilerek güçlü bir aroma kazanıyor.

Genellikle patlıcan dilimleri ile köftelerin sırayla dizilmesiyle tepside hazırlanan kebap, fırında pişirilerek “patlıcan kebabı tava” şeklinde servis ediliyor. Evlerde çoğunlukla tepside hazırlanıp fırında pişirilen yemek, bazı restoran ve lokantalarda ise şişe dizilerek odun ateşinde pişirilerek sunuluyor.

Ramazan ayının paylaşma ruhu da bu lezzetle birlikte yaşatılıyor. Kahramanmaraş’ta birçok esnaf ve gönüllü, hazırlanan patlıcan kebaplarını iftar saatinde depremzede vatandaşlara ikram ederek dayanışmanın güzel örneklerinden birini sergiliyor.