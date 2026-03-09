Edinilen bilgilere göre, vatandaşları yaklaşık 600 milyon TL dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri ekiplerince gerçekleştirildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin, kendilerini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıtarak, sahte otel rezervasyonları düzenleyerek, belediyelerde işe alım vaadinde bulunarak, sosyal medya üzerinden sahte ürün ilanları vererek ve “sazan sarmalı” yöntemiyle gayrimenkul satışı yaparak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Ayrıca bazı şüphelilerin yasa dışı ilaç temini ve sağlık raporu aldırma vaadiyle de dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu belirlendi.

Operasyonlar kapsamında gerçekleştirilen aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 gayrimenkule de el konuldu.

Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarınca soruşturma başlatıldığı bildirildi.