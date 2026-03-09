Yoğun katılımla gerçekleşen iftar programında engelli vatandaşlar ve aileleriyle yakından ilgilenen Başkan Akpınar, katılımcılarla sohbet ederek Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşadı. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada, paylaşma ve kardeşlik duygularının ön plana çıktığı görüldü. Başkan Akpınar, engelli bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, onların hayatını kolaylaştıracak projelerin ve hizmetlerin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti. Belediyenin sosyal projeleri ve erişilebilirlik çalışmalarıyla engelli vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

8 Mart’ta Kadınlara Çiçek Takdimi

İftar programı kapsamında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü de unutulmadı. Başkan Mehmet Akpınar ve eşi Fatma Akpınar, programa katılan kadınlara karanfil takdim ederek günlerini kutladı.

Gerçekleştirilen çiçek takdimi, programın anlamlı anlarından biri olurken, kadınların toplumdaki önemine dikkat çekildi. Kadınlara yönelik bu jest, programa katılan vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Engelli Vatandaşlar ve Aileleriyle Gönül Sofrası

İftar programı boyunca engelli vatandaşlar ve aileleriyle yakından ilgilenen Başkan Akpınar, Ramazan ayının dayanışma ve paylaşma iklimine vurgu yaptı. Engelli bireylerin sosyal hayatın her alanında daha aktif yer alabilmeleri için belediye olarak çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Akpınar, engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak projelerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Program, iftarın ardından yapılan sohbetler ve dualarla devam etti. Dulkadiroğlu’nda gerçekleştirilen buluşma, hem Ramazan ayının manevi atmosferini hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün anlamını bir araya getiren özel bir program olarak dikkat çekti.