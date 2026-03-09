Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirilen söyleşide Tongar, kadının aile ve toplum içerisindeki rolü ve önemine dikkat çekti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir söyleşi programına ev sahipliği yaptı. Aile danışmanı ve yazar Hatice Kübra Tongar, ebeveynlerle bir araya gelerek aile yapısı, ebeveynlik ve çocuk gelişimi üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Yoğun ilgi gören etkinlikte, özellikle anneler ve ebeveynler aile yaşamına dair önemli bilgiler edinme fırsatı buldu.

Ailenin Toplumdaki Temel Rolü Anlatıldı

Kaleme aldığı eserler ve gerçekleştirdiği konferanslarla Türkiye’nin farklı şehirlerinde ebeveynlere rehberlik eden Hatice Kübra Tongar, söyleşide kadının aile ve toplum içerisindeki rolüne dikkat çekti. Ailenin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayan Tongar, güçlü ve sağlıklı bir toplumun ancak sağlam aile yapılarıyla mümkün olabileceğini ifade etti.Söyleşide çekirdek aile yapısının önemi, aile içi iletişim, ebeveynlerin çocukların karakter gelişimindeki etkisi ve mutlu aile kavramı gibi pek çok konu ele alındı. Katılımcılara günlük hayatta uygulanabilecek pratik öneriler de sunan Tongar, özellikle çocukların pedagojik gelişiminde sevgi, ilgi ve doğru iletişimin belirleyici olduğunun altını çizdi.

Ebeveynliğin Çocukların Geleceğine Etkisi Vurgulandı

Programda aile yaşantısının çocukların kişilik gelişimine doğrudan etki ettiğini belirten Tongar, ebeveynlerin davranışlarının çocuklar için en güçlü eğitim aracı olduğunu söyledi. Çocukların sözlerden çok ebeveynlerinin davranışlarını model aldığını ifade eden Tongar, aile içinde kurulan sağlıklı iletişimin çocukların özgüvenli ve mutlu bireyler olarak yetişmesine katkı sağladığını dile getirdi.Kendine has anlatım tarzı, samimi üslubu ve hayatın içinden verdiği örneklerle dinleyicilerin büyük beğenisini kazanan Hatice Kübra Tongar’ın söyleşisi katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

“Toplumun Geleceğini Aile Belirler”

Programda konuşan Hatice Kübra Tongar, “Bugün burada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Öncelikle böylesine anlamlı bir günde aileyi konuşmak, anneliği konuşmak ve çocuklarımızın geleceğini konuşmak gerçekten çok kıymetli.Çünkü bir toplumun geleceği aslında ailede başlar. Evlerimizde kurduğumuz sevgi, merhamet ve anlayış iklimi; yarının bireylerini yetiştirir. Bizler çocuklarımıza yalnızca söylediklerimizle değil, yaşadıklarımızla, davranışlarımızla ve onlara gösterdiğimiz ilgiyle rehberlik ederiz.Bugün modern hayatın getirdiği pek çok zorlukla karşı karşıyayız. Yoğun tempo, teknolojinin hayatımızdaki yeri ve değişen yaşam alışkanlıkları bazen aile içindeki iletişimi zayıflatabiliyor. Ancak unutmamamız gereken çok önemli bir şey var: Çocuklarımızın en çok ihtiyaç duyduğu şey bizim zamanımız, ilgimiz ve sevgimizdir.Çocuklar sözlerden çok davranışları öğrenir. Biz nasıl konuşuyorsak, nasıl tepki veriyorsak, nasıl bir sevgi dili kullanıyorsak çocuklarımız da bunu hayatlarına taşırlar. Bu yüzden ebeveynlik aslında sadece bir sorumluluk değil, aynı zamanda büyük bir farkındalık yolculuğudur.Anneler olarak bizler çoğu zaman çocuklarımız için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Fakat bazen şunu unutabiliyoruz: Çocuklarımızın mükemmel ebeveynlere değil, onları gerçekten anlayan ve yanlarında olan ebeveynlere ihtiyacı var.Bu nedenle çocuklarımızla kurduğumuz bağ çok kıymetli. Onları dinlemek, anlamaya çalışmak ve duygularını ciddiye almak onların hayatındaki en güçlü destek olacaktır” dedi.