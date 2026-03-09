“Kız Çocuklarının Hayatına Dokunacağız” temasıyla gerçekleştirilen programda Kahramanmaraş’ın çok sayıda lider kadını, Hayat Yeniden çocukları ve vakfın eğitmen kadrosu aynı sofrada buluştu.

Toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve kız çocuklarının eğitimine dikkat çekmeyi amaçlayan programın açılışında fenomen Nermin Öztürk tarafından bir selamlama konuşması yapıldı.

Öztürk konuşmasında, özellikle deprem sonrasında çocukların ve kadınların güçlendirilmesine yönelik yürütülen sosyal projelerin önemine dikkat çekti. Dayanışmanın ve iyiliğin büyütülmesinin toplumların yeniden ayağa kalkmasında büyük rol oynadığını ifade etti.

Programın ana konuşması Hayat Yeniden Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Zeynep Nur Mahçiçek tarafından yapıldı. Mahçiçek konuşmasında, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ta ortaya çıkan sosyal ihtiyaçlara dikkat çekerek, vakıf olarak yalnızca yaraları sarmakla yetinmeyip hayatı yeniden kurmayı hedefleyen bir iyilik hareketi başlattıklarını söyledi. Depremin ardından özellikle çocuklar, gençler ve kadınların çok yönlü desteklenmesi gerektiğini ifade eden Mahçiçek, bu anlayışla kapsamlı sosyal projeler hayata geçirildiğini dile getirdi.

Mahçiçek, vakıf bünyesinde yürütülen çalışmalarla çocukların eğitim yolculuklarının desteklendiğini, gençlerin sosyal faaliyetlerle güçlendirildiğini ve kadınların üretim süreçlerine dahil edilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını ifade etti. Özellikle dezavantajlı çocukların eğitimden kopmaması için yoğun çaba gösterildiğini belirten Mahçiçek, vakfın bu alanda önemli bir dayanışma ağı oluşturduğunu söyledi.

Konuşmasında Kırmızı Bisiklet Deprem Yetimleri Projesine de değinen Mahçiçek, program kapsamında konuklara proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri anlatan özel bir tanıtım film hazırlandığını ifade etti. Filmde depremden etkilenen çocukların eğitim, spor ve sosyal faaliyetlerle yeniden hayata bağlanma süreçlerinin anlatıldığını belirten Mahçiçek, “Bir çocuğun hayatına yapılan küçük bir dokunuş bazen onun bütün geleceğini değiştirebilir” dedi.

Mahçiçek konuşmasında ayrıca iftar programının bu yıl “Kız Çocuklarının Hayatına Dokunacağız” temasıyla gerçekleştirildiğini belirterek, kız çocuklarının eğitim, spor, kültür ve sosyal alanlarda daha güçlü bireyler olarak yetişmesinin toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Vakıf tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında engelli çocukların sosyal hayata katılımını destekleyen projelerin sürdürüldüğünü ifade eden Mahçiçek, depremden etkilenen ailelerin özellikle annelerinin üretim süreçlerine dahil edilmesi amacıyla mesleki eğitim ve üretim atölyelerinin hayata geçirildiğini belirtti.

Programda Kahramanmaraş’ın farklı alanlarda öne çıkan çok sayıda lider kadınının bir araya gelmesinin önemli bir dayanışma örneği oluşturduğunu söyleyen Mahçiçek, kadınların toplumun yeniden ayağa kalkmasındaki rolünün son derece önemli olduğunu ifade etti. Özellikle engelli çocuk anneleri ve depremzede kadınlara yönelik üretim ve istihdam projelerinin önümüzdeki dönemde daha da genişletileceğini dile getirdi.

Vakıf tarafından yürütülen çalışmaların kamu kurumları ve özel sektörün destekleriyle büyüdüğünü ifade eden Mahçiçek, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Sigorta, Kalyon Holding, Vakıf Katılım, Halkbank, Tam Finans, Turkuvaz Medya Grubu ve İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği başta olmak üzere birçok kurumun katkıları sayesinde projelerin daha geniş kitlelere ulaştığını söyledi.

Konuşmasının devamında vakfın gelecek hedeflerine de değinen Mahçiçek, kadın üretimi, çocuk eğitimi, sosyal destek ve gençlik faaliyetlerini bir arada barındıracak kapsamlı bir iyilik ve yaşam kampüsü kurmayı hedeflediklerini ifade etti. Bu kampüs sayesinde çocukların eğitimle güçlendiği, kadınların üretime katıldığı ve gençlerin sosyal faaliyetlerle geliştiği kalıcı bir sosyal model oluşturulmasının amaçlandığını belirtti.

Mahçiçek ayrıca Ramazan ayının dayanışma ruhu ile Dünya Kadınlar Günü’nün anlamını buluşturan bu programın vakıf tarafından geleneksel hale getirileceğini de ifade etti. Hayat Yeniden Eğitim ve Kültür Vakfı’nın Kahramanmaraş’ta yürüttüğü çalışmaların toplumun farklı kesimlerini bir araya getiren güçlü bir sivil toplum hareketine dönüştüğünü söyleyen Mahçiçek, vakfın bölgede örnek bir başarı hikâyesi yazdığını dile getirdi.

Program, iftar sofrasında bir araya gelen konukların Ramazan’ın bereketini ve dayanışma ruhunu paylaşmasıyla sona erdi.