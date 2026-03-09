Açıklanan sonuçlara göre Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden (KSÜ) 5 öğrenci topluluğunun projesi destek kapsamına alındı.

Değerlendirme süreci sonunda KSÜ öğrenci toplulukları tarafından hazırlanan projelerin 4'ü ulusal, 1'i ise yerel kategoride onay aldı. Destek almaya hak kazanan topluluklar ve projeleri şunlardır:

Genç Yeşilay Öğrenci Topluluğu: Bağımsızlığın İzinde: Altı Yeşil Gün (Ulusal)

Matematik, Eğlence, Tartışma ve Araştırma (META) Öğrenci Topluluğu: Matematik Laboratuvarı Materyallerinin Üretim ve Eğitim Ortamlarında Kullanımına Yönelik Gezi Etkinliği (Ulusal)

Sosyal Hizmet Öğrenci Topluluğu: Geçmişten Geleceğe Mektuplarla Bir Araya (Ulusal)

Türkçe Öğrenci Topluluğu: Kardeş Şehirlerden Ortak Söze (Ulusal)

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Öğrenci Topluluğu: Sürdürülebilirlik Ekseninde Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde Müfredatı Öğrenci Çalıştayı (Yerel)

ÜNİDES programı, üniversite bünyesindeki toplulukların sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerini destekleyerek öğrencilerin proje geliştirme kapasitelerini artırmayı hedefliyor.

Öğrenci topluluklarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.