7 farklı branşta ücretsiz olarak düzenlenecek eğitimlere Büyükşehir’in internet adresinden çevrimiçi başvuru yapılabiliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak, mesleki becerilerini artırmak ve yeni yetenekler kazandırmak amacıyla yürüttüğü Kahramanmaraş Meslek Edindirme Kursları (KAMEK) projesini şehir genelinde yaygınlaştırmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de çeşitli eğitim programları düzenlenmeye devam ediyor.

Bu doğrultuda Göksun’da gerçekleştirilecek KAMEK kursları için başvuru süreci başladı. Farklı yaş gruplarından vatandaşların katılımına açık olan kurslar hem kişisel gelişime katkı sunmayı hem de katılımcılara yeni mesleki beceriler kazandırmayı hedefliyor.

7 Farklı Atölyede Ücretsiz Eğitim

KAMEK çatısı altında düzenlenecek eğitimlerde alanında uzman eğitmenler tarafından çeşitli branşlarda kurslar verilecek. Program kapsamında iğne oyası, el nakışları, akrilik boya, yaratıcı drama, bağlama, İngilizce A1 ve Kur’an-ı Kerim eğitimi gibi farklı alanlarda atölyeler düzenlenecek. Böylece katılımcılar hem el becerilerini geliştirme hem de kültürel ve sanatsal alanlarda kendilerini ifade etme imkânı bulacak.

Kurslarda katılımcılara yalnızca teorik bilgiler sunulmayacak; aynı zamanda uygulamalı eğitimlerle öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi sağlanacak. Bu sayede kursiyerlerin eğitim sürecinde aktif rol alarak edindikleri bilgileri pratiğe dökmesi ve kalıcı bir öğrenme süreci yaşamaları amaçlanıyor.

Başvurular Çevrimiçi Alınıyor

Göksun’da düzenlenecek KAMEK kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecek. Kayıt yaptırmak isteyenler, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2026/03/09/goksun-kamek-kurslari-basvuru-formuadresi üzerinden başvuru formuna ulaşarak işlemlerini tamamlayabiliyor.

Tüm Vatandaşlar Kurslara Davet Edildi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, KAMEK projesinin vatandaşların hayatına önemli katkılar sunduğu vurgulandı. Açıklamada, “Kahramanmaraş Meslek Edindirme Kursları, vatandaşlarımızın kişisel gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda istihdama da destek oluyor. Her geçen gün daha fazla ilçemize ulaşarak bu imkânı genişletiyoruz. Tüm Göksunlu vatandaşlarımızı, yeteneklerini keşfetmek ve yeni beceriler kazanmak için KAMEK kurslarına bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.