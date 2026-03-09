Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitim hayatına destek olmak ve onları geleceğe daha donanımlı hazırlamak amacıyla Pusula Maraş çatısı altında hayata geçirdiği ücretsiz deneme sınavlarını sürdürüyor. Üniversite ve kamu personeli adaylarının sınav sürecine daha hazırlıklı girmelerini hedefleyen uygulama kapsamında, şehir genelinde düzenlenen deneme sınavlarına hafta sonu yoğun katılım sağlandı.Büyükşehir Belediyesi tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) hazırlık sürecindeki gençlere yönelik gerçekleştirilen ücretsiz deneme sınavlarına 7 binin üzerinde öğrenci katıldı. Gençlerin gerçek sınav atmosferini deneyimlemelerine imkân tanıyan uygulama, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.

Gerçek Sınav Atmosferinde Deneme

Öğrencilerin sınav öncesinde kendilerini test etmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen deneme sınavlarında sorular, ÖSYM standartlarına uygun olarak hazırlandı. Alanında uzman eğitimcilerin katkılarıyla oluşturulan sorular, adayların karşılaşacağı gerçek sınav koşullarını birebir yansıttı.Deneme sınavı sayesinde öğrenciler yalnızca akademik bilgilerini ölçmekle kalmadı, aynı zamanda süre yönetimi ve sınav heyecanını kontrol etme konusunda da önemli bir deneyim kazandı. Gerçek sınav düzenine uygun şekilde gerçekleştirilen uygulama; sınav başlangıç ve bitiş saatleri, oturma düzeni ve soru formatı bakımından da resmi sınavlarla aynı standartlarda düzenlendi.

Adaylara Eksiklerini Görme Fırsatı

Sınavın ardından öğrenciler, elde ettikleri sonuçlar sayesinde bilgi seviyelerini analiz etme imkânı bulacak. Katılımcılar güçlü oldukları alanları pekiştirirken, eksik kaldıkları konulara yoğunlaşarak sınav hazırlık süreçlerini daha verimli şekilde sürdürebilecek.

Öğrencilerden Büyükşehir’e Teşekkür

Deneme sınavına katılan öğrenciler uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi öğrencisi Nehir Sultan, sınavların kendileri için büyük fayda sağladığını belirterek, “YKS’ye hazırlanıyorum. Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği deneme sınavlarına katılarak eksiklerimi görme imkânı buluyorum. Bu sınavlar bizim için çok faydalı oluyor. Sınav başlangıç ve bitiş saatleri, oturma düzeni ve soru tarzı tamamen ÖSYM formatında oluyor. Bu da bizi gerçek sınava daha iyi hazırlıyor. YKS’nin birebir provası gibi” ifadelerini kullandı.11’inci sınıf öğrencisi Elif Ebrar Sayın ise deneme sınavlarının özellikle zaman ve stres yönetimi açısından önemli katkı sağladığını belirterek, “Bu deneme sınavları bize zaman yönetimi ve sınav stresini kontrol etme konusunda çok fayda sağlıyor. Soruları da oldukça beğendim” dedi.