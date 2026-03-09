İftar sofrasında Elbistanlılar ile bir araya gelen Başkan Görgel, “Elbistan’ı çok seviyor ve buraya hizmet etmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. İlçemizin en büyük önceliklerinden olan altyapı noktasında ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Elbistan’ın en az 50 – 60 yıllık altyapı geleceğini güvence altına alıyoruz. Ayrıca bu yıl Elbistan’da çok büyük bir asfalt seferberliği gerçekleştirerek caddelerimizi çok daha konforlu hale getireceğiz” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayının manevi atmosferini ve paylaşma kültürünü şehrin dört bir yanına taşımak amacıyla hayata geçirdiği “İlçemde İftar Var” programının altıncı durağı Elbistan oldu.

İlçe Spor Salonu’nda gerçekleştirilen iftar programı, Ramazan ayının ruhuna yakışır şekilde birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yoğun şekilde hissedildiği anlamlı bir buluşmaya sahne oldu. İlçe halkının büyük ilgi gösterdiği programda salon tamamen dolarken, 7’den 70’e her yaştan vatandaş aynı sofrada bir araya gelerek Ramazan’ın bereketini ve paylaşmanın huzurunu birlikte yaşadı.İlçede adeta gönül sofralarının kurulduğu programda, iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte edilen dualar ve okunan ezan eşliğinde oruçlar açıldı. Vatandaşlar Ramazan ayının manevi iklimini hep birlikte yaşarken, dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biri sergilendi.

Şehir Protokolü Vatandaşlarla Buluştu

İftar programına; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mevlüt Kurt ve İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül ve AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Fatih Arslan da katıldı.Program boyunca şehir protokolü vatandaşlarla yakından ilgilenerek sohbet etti, Ramazan aylarını tebrik etti. Samimi atmosferin hâkim olduğu buluşmada katılımcılar, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Başkan Görgel’e Elbistan FK’dan Anlamlı Hediye

İftar programında Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Süper Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden ve liderliğini sürdüren Elbistan Feda Spor Kulübü Başkanı Mehmet Güngör İlkpınar ve Futbol Şube Sorumlusu Gökhan Has ile de bir araya geldi.Kulübün faaliyetleri ve ligdeki durumu hakkında bilgiler alan Başkan Görgel, takıma başarı dileklerini iletti. Kulüp yöneticileri Mehmet Güngör İlkpınar ve Gökhan Has ise Başkan Görgel’eüzerinde isminin yazılı olduğu forma hediye etti.

“Elbistan’ın Altyapı Geleceğini Güvence Altına Alıyoruz”

İftar programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Elbistan’a yönelik yatırımlara dikkat çekerek, ilçenin altyapı geleceğini güvence altına almayı hedeflediklerini belirtti.Başkan Görgel, “Elbistan’ı çok seviyor ve buraya hizmet etmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Elbistan’ı özellikle altyapı noktasında çok güçlü bir noktaya getirmek en büyük hedeflerimizden biriydi. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada içmesuyu ile ilgili altyapı yatırımlarımızı tamamlamış durumdayız. İnşallah bu yıl kanalizasyon ve yağmursuyu hattıyla ilgili yatırımlarımızı da bitireceğiz. Bu çalışmalarla Elbistan’ın en az 50 – 60 yıllık altyapı geleceğini güvence altına almış olacağız” dedi.

“Elbistan’da Büyük Bir Asfalt Seferberliği Başlatıyoruz”

Altyapı yatırımlarının tamamlandığı bölgelerde üstyapı çalışmalarının da hızla hayata geçirileceğini belirten Başkan Görgel, bu yılın asfalt yılı olacağını vurguladı.Görgel, “Altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde üstyapı yatırımlarımızı da hızlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Bu yılı asfalt senesi ilan ettik. Elbistan’da da çok büyük bir asfalt seferberliği gerçekleştireceğiz. Çeçenistan Caddesi, Pınarbaşı Caddesi ve Hacı Esad Efendi Caddesi başta olmak üzere tüm caddelerimizde vatandaşlarımızın ulaşım konforunu üst seviyeye çıkaracak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Tüm yatırımlarımızla Elbistan’ı 6 Şubat öncesinden çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

“Elbistan’ın İhya ve İnşası İçin Çalışıyoruz”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu da konuşmasında Elbistan’ın yeniden yapılanma sürecine dikkat çekti.Karatutlu, “Elbistan’ın ihya ve inşası noktasında hep birlikte gayretimizi sürdürüyor, süreçleri yakından takip ediyoruz. İnşallah Elbistan’ı çok daha güzel yarınlara taşıyacağız. Bugün iftar sofrasını bizimle paylaşan ve bu güzel birlik beraberlik atmosferine vesile olan tüm Elbistanlı hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu Çalışmalarla Çok Farklı Bir Elbistan Ortaya Çıkacak”

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mevlüt Kurt ise Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı.Kurt, “Ramazan ayı birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışmanın en yoğun yaşandığı müstesna zaman dilimlerinden biri. Bugün bu manevi iklimi hep birlikte yaşıyoruz. Bu güzel organizasyon için Büyükşehir Belediye Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Elbistan’ımızı daha ileriye taşımak ve ilçemizin sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için hep birlikte çalışıyoruz. Hamdolsun önemli sıkıntıların büyük kısmını geride bıraktık. Altyapı ve asfalt çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte çok farklı bir Elbistan ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

“Elbistan’ın Gönlümüzdeki Yeri Ayrı”

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ise Ramazan ayının birlik ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirterek Elbistan’ın önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Kirişci, “Hep birlikte yaptığımız iftarlarla birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendiriyoruz. Birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu bulunduğumuz coğrafyada çok daha iyi görüyoruz. Bu kardeşliğimiz sayesinde ülkemizi o cenderenin içine çekemeyecekler inşallah. Elbistan’ı biz çok ayrı seviyoruz, gönlümüzdeki yeri ayrı. Merkez dışındaki en büyük ilçemiz. Bu nedenle Elbistan’ın her alanda gelişimine büyük önem veriyoruz. İnşallah çok kısa bir süre sonra yepyeni bir Elbistan’ı hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.