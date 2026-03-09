Ramazan Sokağı’nda düzenlenen programda çocuklar çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirirken, öğle ezanıyla birlikte Büyükşehir Belediyesinin kurduğu iftar sofrasında oruçlarını açtı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara da yaşatmak amacıyla düzenlediği Tekne Orucu etkinliklerinin üçüncüsünü yoğun katılımla gerçekleştirdi. Ramazan boyunca her pazar günü düzenlenen program, üçüncü haftasında da Ramazan Sokağı’nda miniklerin neşesi ve ailelerin ilgisiyle renkli görüntülere sahne oldu.

Masallarla Başlayan Keyifli Buluşma

Programın ilk bölümünde çocuk edebiyatının sevilen isimlerinden SevdeGözükara, sahne alarak miniklerle bir araya geldi. Gözükara, çocuklara birbirinden eğlenceli ve öğretici masallar anlattı. Masallarını yalnızca anlatmakla kalmayan yazar, hikâyelerin içine küçük oyunlar, sorular ve hayal egzersizleri de ekleyerek çocukların etkinliğe aktif olarak katılmasını sağladı.

Çocukların merakla dinlediği masal saati, zaman zaman kahkahalarla, zaman zaman da çocukların verdiği yaratıcı cevaplarla renklendi. Böylece masal anlatımı, tek yönlü bir anlatı olmaktan çıkarak çocukların hayal gücüyle şekillenen keyifli bir yolculuğa dönüştü.

KAMEK Etkinlikleriyle Eğlence Devam Etti

Masal saatinin ardından program, Kahramanmaraş Meslek Edindirme Kursları (KAMEK) tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle devam etti. Çocuklar kurulan atölyelerde satranç oynadı, boyama etkinliklerine katıldı ve kendi süs eşyalarını tasarladı. Ayrıca bulmaca çözen ve çeşitli oyunlara katılan minikler hem eğlenceli vakit geçirdi hem de yeni arkadaşlıklar kurdu.

Etkinlik alanında oluşan neşeli atmosfer, çocukların Ramazan sevincini doyasıya yaşamasına imkân sağladı.

Minikler Tekne Orucunu Birlikte Açtı

Eğlenceli ve öğretici etkinliklerin ardından çocuklar, öğle ezanının okunmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan iftar sofrasında tekne oruçlarını açtı. Birlikte dua eden ve aynı sofrayı paylaşan minikler, Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhunu da deneyimleme fırsatı buldu.

Ailelerden Büyükşehir’e Teşekkür

Çocuklarının Ramazan ayını Büyükşehir Belediyesinin programlarıyla daha bilinçli ve neşeli bir şekilde yaşadığını ifade eden ebeveynler, düzenlenen programın hem eğitici hem de sosyal açıdan çok değerli olduğunu dile getirdi. Aileler, çocukların geleneksel Ramazan kültürünü öğrenmesi ve sosyalleşmesi açısından bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını vurgulayarak Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.