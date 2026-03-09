Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini kültür ve sanat etkinlikleriyle zenginleştirmeye devam ediyor. Ramazan ayı boyunca şehir genelinde düzenlenen programlar kapsamında gerçekleştirilen tasavvuf musiki dinletisi, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.Ramazan etkinliklerinin önemli duraklarından biri haline gelen Ramazan Sokağı’nda düzenlenen programın konuğu, tasavvuf musikisinin seçkin isimlerinden Dr. Agah Terzi oldu. Güçlü sesi ve etkileyici yorumu ile tanınan sanatçı, seslendirdiği eserlerle dinleyicilere hem sanatsal hem de manevi yönü güçlü bir müzik ziyafeti sundu.

Tasavvuf Musikisinin Seçkin Eserleri Seslendirildi

Dinletide sanatçı, repertuvarında yer alan birbirinden değerli eserleri yorumlayarak dinleyicilerden büyük beğeni topladı.Program boyunca tasavvuf geleneğinin gönüllere hitap eden eserleri Ramazan Sokağı’nı dolduran müzikseverlerle buluştu. Dinletide; “Geceler Derdime Derman Olmuyor”, “Ne Zaman Anarsam Seni”, “Gel Gör Beni Aşk Neyledi” ve “Ey Ramazan Merhaba” gibi tasavvuf musikisinin klasikleşmiş eserleri Dr. Terzi’nin güçlü yorumu ile seslendirildi.

Ramazan Gecesine Manevi Bir Atmosfer

Ramazan ayının ruhuna uygun olarak hazırlanan programda ilahiler ve tasavvuf eserleriyle dolu özel bir repertuvar sunuldu. Dinleyiciler, Ramazan gecesinin huzurunu ve sükûnetini tasavvuf musikisinin derin ve etkileyici ezgileri eşliğinde paylaşma fırsatı buldu. Katılımcılar, sanatçının seslendirdiği eserlere eşlik ederken, ortaya çıkan manevi atmosfer geceye ayrı bir anlam kattı. Program boyunca oluşan birlik ve huzur ortamı, Ramazan ayının paylaşma ve gönülleri birleştirme ruhunu bir kez daha hissettirdi.

Katılımcılardan Büyükşehir’e Teşekkür

Program sonunda dinleyiciler, Ramazan ayının manevi atmosferini güçlendiren bu tür etkinliklerin şehir yaşamına önemli katkı sağladığını belirterek Büyükşehir Belediyesine ve Dr. Agah Terzi’ye teşekkür etti.