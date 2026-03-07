Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayının manevi atmosferini ve paylaşma kültürünü şehrin dört bir yanına taşımak amacıyla hayata geçirdiği “İlçemde İftar Var” programı, bu kez Pazarcık’ta vatandaşları aynı sofrada buluşturdu.

İlçede düzenlenen iftar buluşması, Ramazan ayının ruhuna yakışır şekilde birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yoğun şekilde hissedildiği anlamlı bir akşama sahne oldu.Programa ilçe halkı büyük ilgi gösterirken, iftarın gerçekleştirildiği salon tamamen doldu. 7’den 70’e her yaştan vatandaşın katılım sağladığı buluşmada Pazarcıklılar aynı sofrada bir araya gelerek Ramazan’ın bereketini ve paylaşmanın huzurunu birlikte yaşadı.

İlçede adeta gönül sofraları kurulurken, iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte edilen dualar ve okunan ezanla birlikte oruçlar açıldı. Ramazan ayının manevi iklimini hep birlikte yaşayan vatandaşlar, dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerini sergiledi.Programa; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Pazarcık Belediye Başkanı Haydar İkizer ve AK Parti Pazarcık İlçe Başkanı Halit Karabudak da katıldı. Şehir protokolü, iftar öncesinde ve sonrasında vatandaşlarla yakından ilgilenerek sohbet etti, Ramazan aylarını tebrik etti.

“Ramazan’ın Manevi İklimini Hemşehrilerimizle Birlikte Yaşıyoruz”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ramazan ayının manevi atmosferini vatandaşlarla birlikte paylaşmanın önemine dikkat çekti. İlçelerde düzenlenen iftar programlarının kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini ifade eden Başkan Görgel, “Ramazan ayının manevi ikliminden hemşehrilerimizle birlikte istifade etmek için ilçelerimizde iftar programları düzenliyoruz. Bugün de Pazarcıklı hemşehrilerimizlebirlikte oruçlarımızı açtık. İftar soframıza eşlik eden tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin” dedi.

Pazarcık’ta 915 Milyon TL’lik Altyapı Yatırımı

Başkan Görgel konuşmasının devamında, Büyükşehir Belediyesi tarafından son 23 ayda Pazarcık’a kazandırılan yatırımlara ilişkin de kapsamlı bilgiler paylaştı. Özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından ilçede yürütülen altyapı çalışmalarına değinen Görgel, “6 Şubat depremlerinin ardından göreve geldiğimiz günden itibaren geçen 23 aylık süreçte, Pazarcık’ımız için kapsamlı bir yeniden inşa ve ihya programı yürüttük. Büyükşehir Belediyesi olarak Pazarcık’ta özellikle içmesuyu altyapısını güçlü bir şekilde yenileyerek ilçemizi örnek bir hale getirdik. Burada ilçe merkezinde önemli bir memnuniyet sağlamış olduk. Kayıp kaçak oranımızı %50 oranında azalttık Pazarcık’ta. Kanalizasyon ve yağmursuyu işlerimize de devam ediyoruz. İnşallah bu çalışmalarımızı da kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Tamamladığımız altyapı yatırımımızın toplam tutarı 915 Milyon TL. İlçemizin geleceği açısından çok büyük bir rakam” ifadelerini kullandı.

Ulaşımda 250 Milyon TL’yi Aşan Yatırım

Pazarcık’ta gerçekleştirilen üstyapı ve ulaşım yatırımlarına da değinen Başkan Görgel, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti. Başkan Görgel,

“23 ayda yaptığımız 45 kilometre asfalt, 37 bin metrekare parke ve bazalt çalışması, yaklaşık 40 kilometrelik yeni yol açımı ve inşa ettiğimiz 4 köprünün tutarı da 250 Milyon TL’nin üzerinde. Altyapı çalışmalarından kaynaklı yollarda oluşan bozulmaları da inşallah bu yıl içerisinde gidereceğiz. Vatandaşlarımızın yanındayız diyoruz. 23 ayda Pazarcık’ta 24 Milyon TL’lik sosyal desteği hemşehrilerimize ulaştırdık. Pazarcık’ta bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi olarak tamamladığımız işlerin tutarı 1,5 Milyar TL. İnşallah bu yatırımlarımızı daha da artırarak Pazarcık’a hizmetimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ramazan Sofraları Birliğimizi Güçlendiriyor”

İftar programında konuşan 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci de Ramazan ayının birlik ve beraberlik açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Kirişci, iftar sofralarının toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini vurgulayarak, “Memleketimizin birliğine, beraberliğine inşallah bu iftar sofraları katkıda bulunuyor. Bugün bizleri kıymetli hemşehrilerimizle buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e de en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Paylaşmak bizim olmazsa olmazımız. Ramazan’ın bereketinden istifade etmek adına da sofralarda bir araya gelmek hepimizi çok mutlu ediyor. Ülkece birlik beraberlik içinde olduğumuzda üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şeyin olmadığını bir kez daha gördük. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin” dedi.