Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, Özge Grup tarafından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen iftar programına katılan Başkan Fırat Görgel, vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

İftar programına AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, İş İnsanı Ümit Özge, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. İftar organizasyonunda vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Görgel, tüm katılımcıların Ramazan ayını tek tek tebrik etti.

“Gönül Köprüleri Kurmaya Gayret Gösteriyoruz”

Programa ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Fırat Görgel, “Ramazan ayı, gönüllerin birleştiği, kardeşliğin ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek bir zaman dilimi. Bugün burada, hayırsever iş insanımız Ümit Özge ve ailesinin geleneksel hale getirdiği iftar programında vatandaşlarımız ve öğrencilerimizle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu birliktelikler, şehrimizin manevi iklimini daha da güçlendiriyor. Bizler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan’ın ruhuna uygun şekilde toplumun her kesimiyle bir araya gelmeye, gönül köprüleri kurmaya gayret gösteriyoruz. Bu vesileyle, böylesine anlamlı bir organizasyona katkı sunan Özge ailesine teşekkür ediyor, Ramazan’ın bereketinin ve huzurunun tüm hemşehrilerimizin hanelerine dolmasını diliyorum” diye konuştu.