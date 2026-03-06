Tesisin inşası tamamlanırken çevre düzenlemeleri de yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sosyal yaşamı güçlendirmek ve vatandaşlara modern, konforlu alanlar sunmak amacıyla hayata geçirdiği yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda Dulkadiroğlu Pınarbaşı mevkiinde inşa edilen Çınaraltı Sosyal Tesisleri, tamamlanma aşamasına geldi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda yapının inşaatı ve ince işçilikleri tamamlandı. İç mekân tefrişatının da sona ermesiyle tesis, hizmete açılmak üzere hazır hale gelecek. Öte yandan Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı, alanın çevre düzenlemesi çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Ekipler; çevre duvar imalatı, peyzaj uygulamaları, otopark düzenlemeleri, elektrik ve sulama tesisatlarının montajı gibi kritik detayları özenle tamamlıyor.

Şehrin Uğrak Noktası Olacak

Çınaraltı Sosyal Tesisleri, her yaştan vatandaşın rahatlıkla vakit geçirebileceği şekilde tasarlandı. Geniş yeşil alanları, modern çocuk oyun grupları, konforlu oturma alanları ve dinlenme noktalarıyla bölgeye yeni bir soluk getirecek olan tesis, hem doğayla iç içe bir yaşam alanı sunuyor hem de şehir merkezine yakın konumuyla kolay ulaşım imkânı sağlıyor.

Bölgedeki araç yoğunluğu dikkate alınarak projeye modern ve kullanışlı bir otopark alanı da dahil edildi. Bu sayede ziyaretçiler, tesisin sunduğu tüm imkânlardan konforlu bir şekilde faydalanabilecek. Doğal dokusu, eşsiz manzarası ve Pınarbaşı’nın huzurlu atmosferiyle birleşen Çınaraltı Sosyal Tesisleri, tamamlandığında Kahramanmaraş’ın en nitelikli yaşam alanlarından biri olmaya aday. Modern mimarisi, estetik tasarım anlayışı ve zengin donatılarıyla dikkat çeken tesis, bölge halkının yanı sıra şehir dışından gelen misafirlerin de uğrak noktası olacak.