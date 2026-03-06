Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ALO 153 Çağrı Merkezi, modern teknoloji ve yapay zekâ destekli altyapısıyla vatandaşların taleplerini hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturarak yerel yönetimde fark yaratıyor. Şehrin dört bir yanından gelen başvuruları tek merkezde toplayan ALO 153, temizlik hizmetlerinden çevre sağlığı çalışmalarına, sosyal yardımlardan yol bakım ve onarım faaliyetlerine kadar birçok konuda vatandaş ile belediye arasında güçlü bir iletişim hattı oluşturuyor. Günün her saatinde aktif olarak hizmet veren sistem sayesinde iletilen talepler, vakit kaybetmeden ilgili birimlere yönlendiriliyor ve çözüm süreci kısa sürede başlatılıyor.

Şubat Ayında Hızlı Çözüm, Etkin Hizmet

Şubat ayında ALO 153 hattına toplam 10 bin 874 çağrı ulaştı. Gelen başvuruların tamamı kayıt altına alınarak ilgili birimlere başarılı bir şekilde yönlendirildi. Vatandaşların ilettiği talepler doğrultusunda temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları, haşere ile mücadele, yol bakım ve onarım faaliyetleri, sosyal destek hizmetleri ile sahipsiz hayvanlara yönelik veterinerlik hizmetleri gibi birçok alanda hızlı müdahaleler gerçekleştirildi. ALO 153 sistemi sayesinde belediye ile vatandaş arasında kurulan iletişim ağı güçlenirken, hizmetlerin sahaya daha hızlı ulaşması sağlanıyor. Gelen taleplerin anlık olarak ilgili birimlere aktarılması, sorunların kısa sürede tespit edilmesine ve çözüm odaklı çalışmaların hız kazanmasına katkı sunuyor.