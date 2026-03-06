Yaklaşık 6 kilometrelik arterde sıcak asfalt öncesi zemin hazırlıkları gerçekleştiriliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu, güvenli bir seyahat imkânı sunmak amacıyla yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de yoğun bir çalışma programı yürüten Büyükşehir Belediyesi, özellikle deprem sonrası yeniden yapılaşmanın hız kazandığı bölgelerde ulaşım ağını güçlendirmeye öncelik veriyor.Bu kapsamda Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Elbistan’da önemli bir ulaşım yatırımı için sahada yoğun mesai harcıyor. İlçe merkezinde 6 Şubat depremlerinin ardından oluşturulan rezerv alanların ulaşımını sağlayan en önemli arterlerden biri olan Hacı Esat Efendi Caddesi’nde kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 6 kilometre uzunluğa ve 25 metre genişliğe sahip olan caddede ekipler tarafından asfalt öncesi zemin hazırlıkları titizlikle yürütülüyor. Yolun uzun ömürlü ve dayanıklı olması amacıyla altyapı düzenlemeleri ve zemin iyileştirme çalışmaları büyük bir hassasiyetle gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda dolgu, sıkıştırma ve yol temelinin hazırlanması gibi işlemler etap etap sürdürülüyor.

Bölgede devam eden konut ve yapılaşma faaliyetleriyle eş zamanlı olarak yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından Hacı Esat Efendi Caddesi’nde asfalt serim işlemlerine başlanacak. Modern standartlara uygun şekilde inşa edilecek yeni yol hem bölgedeki ulaşım akışını rahatlatacak hem de rezerv alanlarda yaşamın daha düzenli ve konforlu bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlayacak.