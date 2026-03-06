KSÜ İlahiyat Fakültesi öncülüğünde; KSÜ Arapça Topluluğu, Akademi İlahiyat Öğrenci Topluluğu, Siyer Araştırmaları Öğrenci Topluluğu ve KSÜ Genç Gönüllüler Öğrenci Topluluğu iş birliğiyle gerçekleştirilen program, KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı.

Programa KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Salih Yeşil, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Çetintaş, Kahramanmaraş İl Müftüsü Dr. Hasan Hüseyin Güller, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Abay, Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Başimam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Abay, Ramazan ayının manevi ikliminde gerçekleştirilen bu buluşmanın anlamına dikkat çekerek, “Ramazan’ın bereketli atmosferinde sizleri hocamızla buluşturmak ve bu iklimi birlikte paylaşmak istedik.” dedi.

Prof. Dr. Abay, ilahi ve ezgileriyle hafızalarda yer eden, aynı zamanda ilim dünyasına katkılarıyla tanınan Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın akademi ile sanatın buluştuğu özel bir isim olduğunu belirterek, Ayasofya Camii Baş İmam Hatibi olarak da görev yapan Ay’ın gönül dünyasında ilmi, sanatı ve hayatı aynı potada değerlendiren bir şahsiyet olduğunu ifade etti.

Programda Prof. Dr. Mehmet Emin Ay tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Tilavetin ardından konuşmasını yapan Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, Ramazan ayının insanın manevi dünyasında derin bir dönüşüm imkânı sunduğunu vurgulayarak, “Ramazan-ı Şerif’in bu güzel gününde sizlerle buluşmak büyük bir mutluluk.” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayının Kur’an’ın nüzulü ile insanlık için özel bir anlam kazandığını dile getiren Ay, “Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’e ilk ayetlerin Nur Dağı’nda gelmesiyle Ramazan ayı bin geceden hayırlı bir zaman dilimi olarak anılmıştır.” dedi.

Oruç ibadetinin hicretten yaklaşık bir buçuk yıl sonra farz kılındığını hatırlatan Ay, bu ibadetin insanın kulluk bilincini güçlendiren önemli bir disiplin olduğunu belirtti.

Ramazan ayının bir mektep gibi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Ay, bu ayda Kur’an ayetleri üzerinde tefekkür eden insanın hayatına yeni ufuklar açılabileceğini söyledi. Ramazan’ın insanı eğiten bir zaman dilimi olduğuna dikkat çeken Ay, bu mektebin derslerine devam edenlerin Ramazan sonrasında da bu bilinci hayatlarında sürdürmeleri gerektiğini vurguladı.

Takva kavramına da değinen Ay, takvanın kulun Allah’a karşı duyduğu derin kulluk bilinci olduğunu ifade ederek, “Takva insanın Rabbine karşı bütün benliğiyle hissettiği kulluk şuurudur. Bu şuuru kalbinde taşıyanlar muttaki olarak anılır.” dedi.

Kur’an-ı Kerim’de oruç ibadetinin takva mertebesine ulaşmanın bir vesilesi olarak ifade edildiğini hatırlatan Ay, muttakilerin özellikleri arasında infak etmek, gayba iman etmek ve kulluk bilinciyle hareket etmek gibi değerlerin bulunduğunu söyledi.

Peygamber Efendimizin oruç ibadetine dair hadislerine de değinen Ay, “Âdemoğlunun bütün amelleri kendisi içindir. Oruç müstesna. Oruç benim içindir ve onun mükâfatını ben veririm.” kutsi hadisini hatırlatarak, orucun ecir ve mükâfatının sınırının belirlenmediğini, kulun ihlasına göre karşılık bulacağını ifade etti.

Oruç tutan kişi için iki sevinç bulunduğunu belirten Ay, bunlardan birinin iftar anı, diğerinin ise kulun mahşer gününde Rabbiyle karşılaşacağı an olduğunu söyledi.

Sahurun önemine de değinen Ay, sahur vaktinin bereketli bir zaman dilimi olduğunu belirterek Peygamber Efendimizin “Sahur yapınız. Çünkü sahurda bereket vardır.” buyurduğunu hatırlattı.

Sahurun yalnızca oruca fiziksel hazırlık olmadığını ifade eden Ay, aynı zamanda Ramazan’ın manevi ikliminin seher vaktine taşındığı özel bir zaman dilimi olduğunu dile getirdi.

Oruç ibadetinin yalnızca aç kalmaktan ibaret olmadığını vurgulayan Ay, insanın gözünü, kulağını ve dilini kötülüklerden uzak tutmasının da orucun manevi boyutunu tamamladığını belirtti.

Programın sonunda KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Salih Yeşil tarafından Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’a çiçek takdim edildi. Program, fakülte öğretim elemanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.