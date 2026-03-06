Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Latif Öztürk, belediye birim müdürleri ve meclis üyeleri de katıldı. Mahalle sakinlerinin sorunlarını yerinde dinleme ve hızlı çözüm üretme amacıyla düzenlenen toplantıda, Doğanlıkarahasan Mahallesi’nin ihtiyaçları detaylı şekilde ele alındı.

MAHALLEDEKİ TALEPLER MASAYA YATIRILDI

Toplantıda mahalle sakinleri tarafından dile getirilen birçok konu değerlendirilirken, ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak çözüm süreci başlatıldı. Yapılan görüşmeler ve alınan kararlar doğrultusunda mahallede ihtiyaç duyulan yol ve kilit parke çalışmalarının Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü tarafından planlanması kararlaştırıldı.

Mahallede bulunan sulama kanalıyla ilgili talepler için Devlet Su İşleri (DSİ) ile görüşme sağlanırken, altyapı, su sorunları, su kaçakları ve mevcut su depolarının bakım ve onarımı konusunda KASKİ ile iletişime geçilerek gerekli çalışmaların yapılması talep edildi.

Ayrıca mahalle mezarlığının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla mezarlığın çit ile çevrilmesi talebi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne iletildi. Deprem sonrası yapılan konutların bulunduğu bölgede yaşanan risklere dikkat çekilerek istinat duvarı yapılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne bilgi verildi.

BAŞKAN AKPINAR: “105 MAHALLEMİZİN TAMAMINA EŞİT HİZMET GÖTÜRÜYORUZ”

Toplantıda ayrıca mahallede yaşanan internet ve telefon çekim sorununa ilişkin Türk Telekom ile iletişime geçildiği, risk oluşturan elektrik trafosunun arızası hakkında ise AKEDAŞ ile görüşme sağlandığı ifade edildi. Mahalle sakinlerinin dile getirdiği Erenler Obası Cemevi veya sosyal tesis yapılması talebi de kayıt altına alındı.

Toplantının sonunda değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, ilçenin tamamına eşit hizmet götürme anlayışıyla çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Başkan Akpınar, mahalle toplantılarının vatandaşla belediye arasında güçlü bir iletişim köprüsü kurduğunu belirterek, “Dulkadiroğlu’nun 105 mahallesinin tamamında vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinliyor, çözümü birlikte üretiyoruz.” mesajını verdi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada mahalle sakinleri de taleplerinin doğrudan dinlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Başkan Akpınar’a ve belediye ekiplerine teşekkür etti.