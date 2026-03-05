Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından yürütülecek programın, halk sağlığı alanında nitelikli akademisyen ve uzman hemşirelerin yetişmesine önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Program kapsamında öğrencilere, toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik bilimsel araştırma yapma, sağlık politikaları üretme ve uygulama alanında yetkinlik kazandırılması amaçlanıyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, üniversitenin lisansüstü eğitim kapasitesini güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

“Üniversitemizde açılan her yeni lisansüstü program, bilimsel üretim kapasitemizi artırmakla birlikte ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağlamaktadır. Halk sağlığı hemşireliği alanında açılan bu tezli yüksek lisans programının, hem akademik dünyaya hem de sağlık sektörüne önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Programın üniversitemize, fakültemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Yeni program ile birlikte üniversitede sağlık bilimleri alanındaki lisansüstü eğitim çeşitliliğinin artırılması ve bilimsel araştırmaların güçlendirilmesi hedefleniyor.