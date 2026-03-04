Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Rıdvan Hoca Camii’nde düzenlenen tekne orucu etkinliğine katılarak çocuklarla bir araya geldi.

Ramazan ayının manevi atmosferinde gerçekleştirilen etkinlik, hem çocukların dini ve kültürel değerlerle tanışmasına hem de toplumun birlik ve beraberlik duygusunun pekişmesine vesile oldu. Program kapsamında ilahiler okundu, dualar edildi ve çocuklara orucun anlamı ile paylaşmanın önemi hakkında bilgiler verildi.

Etkinlikte, aileler çocuklarının ilk oruç deneyimine tanıklık ederek gurur ve mutluluk yaşadı. Programa, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve MKYK Üyesi Temel Başalan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Kadın Kolları Başkanı Hatice Kenger, Diyanet yetkilileri ve aileler katıldı. Çocuklarla sohbet eden Başkan Görgel, miniklerin bu geleneğe katılmasının, gelecekte daha bilinçli ve değerlerine bağlı bireyler yetişmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

“Çocuklarımızın Tebessümü En Büyük Motivasyonumuz”

Başkan Görgel, “Dulkadiroğlu Rıdvan Hoca Camii’nde çocuklarımızın tekne orucu etkinliğine ortak olmak benim için büyük bir mutluluk oldu. Çocuklarımızın bu güzel geleneğe katılması, onların hem dini değerlerimizi öğrenmesine hem de kültürel mirasımızı yaşatmasına vesile oluyor. Bizler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak Ramazan boyunca çocuklarımızın bu tür etkinliklerle buluşmasını desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki Ramazan’ın ruhu, ancak birlik, beraberlik ve paylaşma ile tam anlamıyla yaşanır. Bugün burada gördüğüm heyecan ve neşe, bizim için en büyük ödül ve motivasyon kaynağıdır” ifadelerini kullandı.