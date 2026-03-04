Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha güvenli, konforlu ve hızlı seyahat etmelerini sağlamak amacıyla ulaşım yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Modern ve uzun ömürlü sistemlerle altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı düzenlemelerine devam eden Büyükşehir Belediyesi, ulaşım konforunu artırmak, yol güvenliğini üst seviyeye taşımak ve şehir estetiğine katkı sağlamak amacıyla sıcak asfalt serimi çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Bu kapsamda, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Dulkadiroğlu’nda kesintisiz mesai yürüten ekipler, Şeyh Adil Mahallesi Rafet Efendi Caddesi’nde altyapı çalışmaları, iklim şartları ve yoğun kullanım nedeniyle bozulan yol yüzeylerini titizlikle yeniliyor. Öncelikle bozulmaların bulunduğu caddede zemin düzenleme ve hazırlık işlemleri yapılırken, ardından sıcak asfalt serimiyle yol konforu artırılıyor. Belirlenen program dâhilinde mesai yürüten ekipler, Rafet Efendi Caddesi’ni sıcak asfalt ile yenileyerek yolu kalıcı ve dayanıklı bir yapıya kavuşturuluyor.