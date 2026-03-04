Burada konuşan Başkan Toptaş, “Muhtarlarımızı çok seviyoruz. Göreve geldikten sonraki iki yıllık bir süreyi tamamlamış bulunuyoruz. Bu iki yıllık süreç içerisinde olabildiğince bir iletişim halinde, ilçemizin, şehrimizin sorunlarını hep birlikte çözmeye çalışıyoruz” dedi.

Gerek hane ziyaretleri gerekse toplu iftar programlarıyla Ramazan-ı Şerif’in manevi atmosferini hemşerileriyle soluyan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, bu kez mahalle muhtarlarını bir araya getirdi.

Onikişubat’ın merkez ve kırsal mahallelerinde görev yapan mahalle muhtarları ile iftarda buluşan Başkan Toptaş’a, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, Onikişubat Muhtarları Dernek Başkanı Ramazan Gürbak, Onikişubat Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Kılçık, belediye başkan yardımcıları ile AK Parti il ve ilçe başkan yardımcıları da eşlik etti.

İftar saati öncesinde masaları tek tek dolaşan Başkan Toptaş, muhtarların her biriyle ayrı ayrı tokalaştı.

Akşam ezanının okunmasının ardından hep birlikte dua edilerek oruç açıldı.

“Bu yıl iftarımızı belediyemizde, kendi evimizde yaptık”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Ramazan ayının manevi atmosferinde muhtarlarla aynı sofrayı paylaşmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu vurguladı. Başkan Toptaş, iftar programında yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

“Sizlerle, insanın kendisini en mutlu hissettiği, en fazla heyecan duyduğu, dünyanın en güzel sofralarından bir tanesi olan iftar soframızı paylaşmaktan dolayı duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Tabii başkanlarımız ifade etti; biz normalde iftarlarımızı Arasta Çarşısı’nda yapıyorduk ama orada bir tadilat sürecine girdik. Onun için dedik ki: ‘bu sene de iftarımızı muhtarlarımızla birlikte belediyemizde yapalım.’ Ramazan Başkan güzel ifade etti; burası sizin eviniz. Aslında hep beraber kendi evinizde bu iftarı hep birlikte gerçekleştirmiş olduk.”

“Muhtarlarımız ilçemizin nabzını tutan en önemli paydaşlarımızdır”

Muhtarlık müessesesinin önemine dikkat çeken Başkan Toptaş, göreve geldikleri günden bu yana muhtarlarla güçlü bir iletişim içerisinde olduklarını vurguladı:

“Muhtarlarımızı çok seviyoruz. Göreve geldikten sonraki iki yıllık bir süreyi tamamlamış bulunuyoruz. Bu iki yıllık süreç içerisinde olabildiğince bir iletişim halinde, ilçemizin, şehrimizin sorunlarını hep birlikte çözmeye çalışıyoruz. Muhtarlık hakikaten çok önemli, bunu çok iyi biliyoruz. Bugün bulunduğunuz mahallelerin sorunlarını en iyi bilen, şikâyetlerle ilk karşılaşan ve buradaki şikâyetleri aslında ilk çözen netice itibarıyla sizlersiniz.”

“450 bin nüfuslu büyük bir ilçeyi birlikte yönetiyoruz”

Onikişubat’ın büyüklüğüne ve sorumluluğuna dikkat çeken Başkan Toptaş, modern belediyecilik anlayışında vatandaş beklentilerinin esas alındığını ifade etti:

“Ben daha öncesinde çok defa ifade ettim; bizler tabii ki aslında günümüzdeki belediyecilik anlayışında artık bakış açısının değiştiğini görüyoruz. Burada her insanın ki bugün Onikişubat ilçesi Kahramanmaraş’ın yaklaşık %45’ine tekabül ediyor, 450 bin civarında bir nüfusa şu anda sahibiz, 141 mahalle ile gerçekten çok büyük bir ilçeyiz. Dolayısıyla 450 bin nüfustaki her bir vatandaşımızın aslında bir yaşam alanına sahip olduğunu ve her bir vatandaşımızın bizden beklentisinin de o yaşam alanı içerisindeki sorunların çözülmesi olduğunu çok iyi biliyoruz.”

“Eksikler olabilir ama önemli bir mesafe kat ettik”

İki yıllık süreçte yapılan çalışmaları değerlendiren Başkan Toptaş, muhtarların öncelik belirleme noktasındaki katkılarına özel olarak teşekkür etti:

“İşte biz bu iki yıllık süreç içerisinde elimizden geldiğince her bir vatandaşımızın bu sorununu çözmeye çalıştık. Evet, biliyorum; tabii ki eksiklikler var, tabii ki gecikmiş işler var. Bunları bir anda yapamıyoruz ama olabildiğince hep birlikte burada bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla burada, özellikle bize bir öncelik sırası oluşturma noktasında veya vatandaşlarımızın beklentisinin ne olduğunu ortaya koyması noktasında gerçekten sizlerin çok büyük emeği var. Onun için de hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik ediyorum. Bu ay içerisinde tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ve yapacağımız bütün hayır ve hasenatların kabul olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Tekraren bugünkü davetimize geldiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Salih Çiğdem: “Ramazan birlik, beraberlik ve kardeşliktir”

Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem ise Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren yönüne dikkat çekerek deprem sonrası süreçte ilçede oluşan birlik ruhuna vurgu yaptı:

“Ramazan, garibanı, fakiri fukarayı, iyiyi kötüyü hatırlamak demek; kardeşliği, dostluğu, birlikte yaşamayı öğrenmeyi hatırlamak demek. Biz, Allah’a çok şükür görev süremizin üçüncü yılına girdik. Deprem sonrası süreçte de bu birlik ve beraberliği en iyi şekilde, en yüksek şekilde hissettiğimiz bir ilçede sizlerle beraber görev yapmanın huzuru ve mutluluğunu da yaşadığımı ifade etmek istiyorum.”

“Bu sofra, Onikişubat’taki birlik ruhunun simgesidir”

İftar programının anlamına değinen Kaymakam Çiğdem, bu buluşmanın sıradan bir organizasyon olmadığını belirtti:

“Bugün bu iftar sofrası sadece bir iftar sofrası olmadan kalmayacaktır elbette. Onikişubat’ımızdaki birliğin, beraberliğin; sizlerle beraber vatandaşlarımıza hizmet etmenin gururunu, sevincini de paylaştığımız bir sofra olacaktır. İnşallah Yüce Rabbim yaptığınız ibadetlerimizi, tuttuğunuz oruçları kabul buyursun. Nice böyle güzel sofralarda, güzel zamanlarda, ülkece birlik beraberlik içerisinde bir araya gelmeyi nasip etsin diyorum. Tekraren katılımlarınız için sizlere, düzenleyen Onikişubat Belediyemize ve Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Allah ibadetlerinizi kabul etsin.”

İftarın ardından dernek başkanları günün anısına Başkan Toptaş’a hediye takdiminde bulundu.