Geçtiğimiz haftalarda elde ettiği derecenin ardından bu hafta da günün birincisi seçilen Büyükkurt, Kahramanmaraş’a bir kez daha birincilik gururu yaşattı.

Üst üste kazandığı başarılarla şehrimizin yüz akı olan genç hafız, Kur’an-ı Kerim’i etkileyici kıraati ve güçlü sesiyle okuyarak hem jüri üyelerinden hem de izleyicilerden tam not aldı.

Türkiye’nin özel yetenekleri arasında gösterilen ve “Allah vergisi” olarak nitelendirilen okuyuculuğuyla dikkat çeken Büyükkurt, performansıyla adından övgüyle söz ettirdi. Yarışma jürisinin, genç ve yetenekli okuyuculara sahip çıkılması gerektiğini vurgulaması ve bu yönde Diyanet İşleri Başkanlığı’na çağrıda bulunması da dikkatlerden kaçmadı. Halk oylamalarında da güçlü destek gördüğü gözlendi.