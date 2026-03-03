Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş, gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sunmaya yönelik etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Cemile Akkoyun Millet Konağı’nda “Doğal Sabun Yapım Atölyesi” düzenlendi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği atölye çalışması hem öğretici hem de üretime dayalı yapısıyla dikkat çekti. Usta öğretici Esra Demirkol eşliğinde gerçekleştirilen programda katılımcılara doğal sabun yapımının temel aşamaları, kullanılan malzemelerin özellikleri ve doğal içeriklerin insan sağlığı açısından önemi detaylı şekilde aktarıldı.

Doğallık ve Üretim Bir Arada

Atölye kapsamında gençler; sabun bazının hazırlanmasından esans ve doğal renk vericilerin kullanımına, kalıplama tekniklerinden süsleme aşamasına kadar sürecin tüm inceliklerini uygulamalı olarak deneyimledi. Katılımcılar, hayal güçlerini ve estetik anlayışlarını kullanarak birbirinden farklı tasarımlara imza attı. Eğitimin ardından kendi el emeği ürünlerini ortaya çıkarmanın mutluluğunu yaşayan gençler hem yeni bir beceri kazandı hem de üretmenin keyfini deneyimledi.

Gençler Atölyeden Memnun Ayrıldı

Atölyeye katılan gençlerden Belkıs Ulusoy, “Bu atölyede hocamızdan doğal sabun yapımına dair çok güzel bilgiler öğrendik. İlgim olan bir konu. O yüzden bu atölyeye katılmak istedim. Kendi sabunumu tasarladım. Burada yaptığım ürünleri yeğenlerime hediye edeceğim” dedi. Bir diğer katılımcı Sevda Kaya ise etkinliğin hem eğitici hem de keyifli geçtiğini belirterek, “Büyükşehir Belediyemizin doğal sabun yapım atölyesinde çok keyifli vakit geçirdik, kendi tasarım sabunlarımızı oluşturduk” ifadelerini kullandı.